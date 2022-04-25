保就業2022｜4月29日接受申請　5月初發放首筆資助 (持續更新)

第五波疫情重創勞動市場，政府今日公布「2022保就業」計劃詳情，給僱主提供5月至7月的工資補貼，今次計劃取消了3萬元月薪上限，並取消以上輪計劃作為申請人數上限等，同時自僱人士亦可申請，每位僱員的補助額最多為每月8,000元，於本周五(29日)起接受申請，為期兩周，直至5月12日，預料首批資助最快在下月初開始發放。勞工及福利局長羅致光認為，本港最新失業率上升至5%，並預計失業率會再上升，惟高峰期已過，他相信只要疫情受控、加上今輪的「保就業」計劃和電子消費券，能令市道復常。

羅致光指，今次政府預計優化的「2022保就業」計劃惠及160萬名僱員及14萬自僱人士，預計相關款項約390億元，連計其他應急款項等約430億元。

僱員最多可獲8000全額補貼

參加傭主可以4個身份申請，包括公司、法團、機構、個人僱主身份，但須符合以下條件：

不是「剔除名單」第一部分的列明僱 主

須於 2021 年 12 月 31 日或之前已參與強 積金計 劃

沒有牽涉清 盤程序或處於不活動狀 態

本 年 5 月 10 日或之前已繳清 「 2020 保就業」計劃的退款或罰款，當中 涉及 860 間企業，合共 7,700 萬元。

至於僱主申報僱員人數及及薪金時，可以選擇沿用參與前年「保就業」時的資料，抑或參照去年第四季強積金紀錄，惟政府建議選擇沿用前年資料，可以較快獲批資助。合資格僱主可以就每位全職僱員申領每月8,000元「全額補貼」；薪金3,000至8,000元的兼職僱員，僱主可按人數申領每人4,000元「半額補貼」；至於人工少於3,000元、年齡65歲以上的兼職僱員，僱主亦可按人數申領每人4,000元「年長補貼」。

企業最多為千名僱員申請 超市電訊商最多100人

大部分公司可為1,000名僱員申請補貼，但被列入受限名單的行業，包括超市、電訊商等最多只能為100名僱員申請補貼。補貼分4期發放，款項存入銀行戶口，分別：

第一期補貼於 5 月份 向 僱 主發 放

第二期 6 月發放

第三期 7 月發放七成

第四期發放餘下的三成

倘僱主聘請低於自選人數每位須加10%罰款

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，「2022保就業」計劃將同時引入彈性及罰則。在彈性方面，申請僱主今次可以自行填報申請的全額、半額及年長僱員人數，並且可以在5至7月的補貼期內，每月按經營情況調整一次申報聘用人數，以便更及時反映市場情況。

然而，她指僱主若違反承諾，聘請低於自選人數，每位須歸還補貼並加10%罰款，例如自選10個員工作補貼，但最終卻只聘請9人，即僱主需補回8,000元津貼加800元罰款，政府將查核僱員強積金記錄，確認僱主遵從承諾，強調政府對違法個案「零容忍」。

企業需 重新申請 短訊通知結果

「2022保就業」計劃接受網上申請，不論企業之前有否申請計劃，今次需重新申請，申請結果以短訊通知。而今次申請需要用上一次的申請編號及商業號碼，假如忘記，當局會稍後以電郵或手機短訊提醒上一次參加計劃的僱主。

自僱人士亦可申請 須持「強積金戶口」

另外，今次自僱人士同樣可以申請，但需要在2021年12月31日或之前已成功開設「自僱人士強積金戶口」，並於申請當日仍未取消戶口；申請人多於一個「自僱人士強積金戶口」，亦只可提交一次，自僱人士可一次過獲8,000元資助。