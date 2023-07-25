保柏與兩間本港初創科技公司合作 結合AI人臉辨識及動態捕捉 貫徹以客為本理念 推出《Blua Health》健康應用程式 突破醫療保健體驗

新一代愈來愈習慣用手機應付日常需要，就連健康管理和保險體驗，都希望能夠一app「掌握」。保柏香港重視客戶體驗，通過研究和調查，發現大眾特別是年輕消費者，更追求個人化、便利和自主的醫療保健體驗。去年保柏香港以「健康3.0」宣傳，積極運用科技拓展更創新與個性化的醫療保健旅程。上周更宣布推出《Blua Health》健康應用程式，集AI人工智能、健康管理和積分獎賞的綜合平台。保柏香港董事總經理梅康信Andrew Merrilees期望，這個由香港初創合作研發、為香港普羅大眾度身訂造的《Blua Health》，能夠協助大家實踐更自主互動的醫健管理，及早關注自己身心健康。作為業界領先的醫療保險專家，保柏全新推出的《Blua Health》健康應用程式絕對是一個最佳示範和切入點。
保柏《Blua Health》低實踐門檻 密密賺 增保健動力
跟健康管理掛鉤的積分獎賞平台，坊間可謂比比皆是，但是保柏香港推出的《Blua Health》健康應用程式專注於協助用戶養成健康生活為宗旨，首發上架其功能首要聚焦健康管理，app投保、醫療配套等才是下一階段的更新元素。保柏香港技術總監林梓江Earvin指出，雖然《Blua Health》屬於保柏集團的環球策略，但香港版本的應用程式會根據港人需要度身訂造。「我們明白香港人工作繁忙，較難抽時間做運動；另一邊廂有些健康積分平台，達成『健康任務』的門檻相對較高，或會減低用戶維持健康習慣的恆心。有見及此，我們的《Blua Health》健康應用程式希望在『優惠主導』的框架下，改為一些易於持續達成的目標，並配合小禮遇、小獎勵等密密賺，讓用戶能如實累積動力，長遠協助他們養成健康習慣。」
Earvin續簡介新app是與兩間本港初創科技公司合作：「我們聯同本港初創科企PanopticAl Ltd.及GF Lab International Ltd.合作，耗時6個月設計研發。前者強於AI人臉辨識技術，後者則提供手機鏡頭的動態捕捉技術，作為我們『AI HealthShot』和『AI Fit PT』兩大核心功能的技術供應夥伴，期望香港逾40萬Bupa客戶能樂於下載新app。」他又指新app會採取分層級會員制，讓保柏客戶在應用程式內享受全面的醫療保健配套；而免費用戶仍可享用基本的健康功能。他又預告在未來6至9個月，應用程式將陸續串接《myBupa》和《卓健醫療手機app》，屆時客戶可按需要投保、聯絡保險顧問、理賠手續、醫療預約、病歷整合、遙距應診等。
AI HealthShot智能健康評估 30秒計算健康評分
正如前述方面，《Blua Health》健康應用程式一大重點功能是AI HealthShot智能健康評估，用戶透過手機鏡頭掃描臉部皮膚，即可分析用戶的健康狀況。保柏香港技術總監林梓江Earvin解釋，「用戶按指示以前置鏡頭於指定範圍內自拍臉容，程式就能透過臉部血流變化，推算用戶的心跳、血液含氧量、血壓、心率變異度、呼吸速率及壓力指數等，再以AI運算與對比大數據，迅速計算健康指數，全程只需30秒。」他又指系統會讓用戶隨時隨地及即時了解當下健康數據及狀況，及早掌握個人健康，每天自主把關。
AI Fit PT智能健身教練 監督與糾正運動
Earvin又介紹另一功能AI Fit PT，「它是一個智能健身教練，讓用戶打破時間和空間限制，隨時輕鬆鍛煉體能。用戶可從手機app選擇4種健身動作，包括深蹲、開合跳、掌上壓及交叉踢腿，跟隨指令進行各種鍛煉時，應用程式會透過鏡頭偵測用戶的肢體動作，為用戶記錄運動次數。」由於應用動態捕捉技術，畫面會顯示用戶的關節位置，透過正確的運動動作，來監督運動進度甚至糾正姿勢。「未來此功能將擴展至10種健身動作，並提供度身訂造的健身計劃，助用戶達成健身目標。」他補充。
完成每日健康任務 賺Blua積分換獎賞
為了鼓勵大眾活出更健康人生，《Blua Health》健康應用程式為用戶設計每日健康任務，包括步行任務「行多啲」、飲水任務「飲多啲」以及鼓勵健康飲食的「食Green啲」。保柏香港客戶體驗數碼轉型及業務增長總監梁韻靈博士Yvonne表示，用戶可透過應用程式記錄任務進度，完成任務後賺取Blua積分。「除了每日健康任務，用戶當然能夠在AI HealthShot和AI Fit PT輕鬆賺取Blua積分，兌換不同健康、出行禮遇、餐飲美食等獎賞，鼓勵用戶維持健康生活的好習慣。」她續指視乎市場需要，未來保柏不排除會在平台加入如保費減免優惠等禮遇。
《Blua Health》健康應用程式現已登錄Apple Store和Google Play，歡迎18歲以上香港市民下載。而且一經登記，即可獲5,000 Blua積分迎新優惠*(可兌換價值約30港元獎賞)，推薦親友下載更可無限量獲得額外積分*，並有機會贏取商業電台叱咤903主辦的《麥當勞 呈獻 拉闊音樂會 Dear Jane / MC (張天賦)》門票2張*。