保柏與兩間本港初創科技公司合作 結合AI人臉辨識及動態捕捉 貫徹以客為本理念 推出《Blua Health》健康應用程式 突破醫療保健體驗

新一代愈來愈習慣用手機應付日常需要，就連健康管理和保險體驗，都希望能夠一app「掌握」。保柏香港重視客戶體驗，通過研究和調查，發現大眾特別是年輕消費者，更追求個人化、便利和自主的醫療保健體驗。去年保柏香港以「健康3.0」宣傳，積極運用科技拓展更創新與個性化的醫療保健旅程。上周更宣布推出《Blua Health》健康應用程式，集AI人工智能、健康管理和積分獎賞的綜合平台。保柏香港董事總經理梅康信Andrew Merrilees期望，這個由香港初創合作研發、為香港普羅大眾度身訂造的《Blua Health》，能夠協助大家實踐更自主互動的醫健管理，及早關注自己身心健康。 作為業界領先的醫療保險專家，保柏全新推出的 《 Blua Health 》健康應用程式絕對是一個最佳示範和切入點。

保柏《 Blua Health 》低實踐門檻 密密賺 增保健動力

跟健康管理掛鉤的積分獎賞平台，坊間可謂比比皆是，但是保柏香港推出的《Blua Health》健康應用程式專注於協助用戶養成健康生活為宗旨，首發上架其功能首要聚焦健康管理，app投保、醫療配套等才是下一階段的更新元素。保柏香港技術總監林梓江Earvin指出，雖然《Blua Health》屬於保柏集團的環球策略，但香港版本的應用程式會根據港人需要度身訂造。「我們明白香港人工作繁忙，較難抽時間做運動；另一邊廂有些健康積分平台，達成『健康任務』的門檻相對較高，或會減低用戶維持健康習慣的恆心。有見及此，我們的《Blua Health》健康應用程式希望在『優惠主導』的框架下，改為一些易於持續達成的目標，並配合小禮遇、小獎勵等密密賺，讓用戶能如實累積動力，長遠協助他們養成健康習慣。」

Earvin續簡介新app是與兩間本港初創科技公司合作：「我們聯同本港初創科企PanopticAl Ltd.及GF Lab International Ltd.合作，耗時6個月設計研發。前者強於AI人臉辨識技術，後者則提供手機鏡頭的動態捕捉技術，作為我們『AI HealthShot』和『AI Fit PT』兩大核心功能的技術供應夥伴，期望香港逾40萬Bupa客戶能樂於下載新app。」他又指新app會採取分層級會員制，讓保柏客戶在應用程式內享受全面的醫療保健配套；而免費用戶仍可享用基本的健康功能。他又預告在未來6至9個月，應用程式將陸續串接《myBupa》和《卓健醫療手機app》，屆時客戶可按需要投保、聯絡保險顧問、理賠手續、醫療預約、病歷整合、遙距應診等。