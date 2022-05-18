保母車北角斜路溜前釀5死　死因庭押後至下月中裁決

2018年12月10日下午，北角長康街、英皇道及熙和街一帶發生車禍，一輛保母車沿斜路溜前衝入人群，造成5人死亡。死因庭原定今早(18日)就事件裁決，律政司今天派代表出庭，向死因裁判官何俊堯申請將案押後4周再裁決，並向法庭申請索取其中4名證人的供詞膽本，再重新審視、了解能否作出任何程序。裁判官批准律政司申請，暫定將案押後至6月16日裁決。

律政司代表今天向裁判官申請索取4名證人，在死因庭作供時的證詞謄本和錄音，包括消防隊目陳廣興、警員湯銘基、驗車主任何元宗及法證專家陶志恒的口供。律政司代表稱，明白其申請會影響本研訊的進度，但考慮本案非常嚴重，律政司希望再仔細研究4人的口供，了解可否作出後續程序。

重審程序或影響對肇事司機判決

裁判官表示，樂見律政司願意重新審視程序，但同時關注在一樣的事實基礎下，加上肇事司機吳耀宗已被控傳票控罪，律政司是否可以作進一步行動。家屬詢問律政司的申請，是否代表有機會影響對肇事司機的判決，或者有機會影響同類事件的處理，裁判官解釋主要對前者有影響，對後者、甚至對死因庭的裁決相信影響不大。

本研訊5名死者分別為何玉珍(女，80歲)、梁洪(男，83歲)、陳瑞意(女，70歲)、楊文根(男，77歲)及Willy Yip(男，89歲，印尼華僑)。法醫早前作供指出，5人的直接死因均為多處受傷，而Willy Yip當日送院時危殆，留院時因臥床引發肺炎，延至事發約1個月後離世。

而肇事司機吳耀宗在校巴向下滑時，曾用雙手身軀擋車但不果，反被撞倒被捲入車底。據途人供詞，司機被輾後重傷倒在長康街，一度不省人事，臉部發紫、滿臉血跡。