保監局擬復收保險中介人牌照費 保協：局方表示牌照費用降一成 (保協直播截圖)

保監局研向保險業復收保險中介人牌照費，三年牌費由原本480元升至2,100元。香港人壽保險從業員協會今日(5)表示，早前就新收費過高而向保監局反映後，透露局方致涵，並表示同意降低新牌費價位一成，及推出彈性繳費選項。保協促局方徵收牌費的同時，應該善用新的收入為業界提供更多幫助。 保監局於2019年9月23日起取代香港保險業聯會轄下的保險代理登記委員會、香港保險顧問聯會和香港專業保險經紀協會等三個自律規管機構，規管保險中介人，在其監管下首個五年，豁免保險中介人所有需繳交的牌照及相關費用。直至去年9月，局方向保險業界發出一份復收保險中介人之牌照費諮詢文件，提出由2024年9月開始徵收的預定牌照費用。

保協問卷訪問業界 保協上任會長姜楚芝表示，以往保險中介人的牌照，三年牌費為480元，而保監局在五年費用豁免期後擬復收牌費，而有效3年的基本牌費收2,100元。她續指，保協於2023年11月3日至13日，透過網上問卷形式訪問3,200名保險從業員，發現九成受訪者不同意保監局在豁免期後收2,100元三年牌費的水平。至於保險中介人牌照費應該為多少？八成七受訪者認為，有效3年的牌費應維持480元的水平，6.6%受訪者認為應收600元。 保險從業員個人牌照費減10% 保協會長曾繼鴻表示，保協和保監局磋商後，近日收到局方來函，表示已敲定減少新的牌照費用，及提供更具彈性之繳費選項，以回應同業訴求。其中保險中介人的個人牌照由原來擬定的2100元減至1900元，減幅一成；其他費用亦會作相應調整。