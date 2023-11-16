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2023-11-16 17:42:18

保育團隊發掘一級歷史建築皇都戲院「小上海」遺跡　舉辦「皇都之夜」重塑經典

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將舉辧《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴，向皇都「小上海」歷史致敬。

將舉辧《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴，向皇都「小上海」歷史致敬。

位於北角的前皇都戲院被列為一級歷史建築，新世界發展於2020年宣布就前皇都戲院，展開為期6年的復修及保育計劃。皇都於上世紀五、六十年代，曾是北角「小上海」以至全港的文化地標，多名中外殿堂級音樂家都曾在皇都表演，但其後經歷多番內部改建，致使面目全非。不過隨著復修工程清拆改建部分，皇都戲院的原貌漸重見天日，保育團隊發現皇都有3處遺跡可反映昔日「小上海」中西交匯、紙醉金迷的獨有面貌。

在地基發現彎曲牆壁，正是「璇宮樓」夜總會的建築遺跡。 在地下基座部分圓柱，發現有標示提醒於適當位置泊車 在三樓超等座旁的梯間，發現一部奧的斯（OTIS）手動升降機。 將舉辧《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴，向皇都「小上海」歷史致敬。 將舉辧《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴，向皇都「小上海」歷史致敬。

昔日巨星殿堂「璇宮樓」重現

當中最大亮點是「璇宮樓」夜總會，保育團隊在地基發現一節彎曲牆壁，翻查當年圖則，正是璇宮樓的建築遺跡。璇宮樓於1955年開業時，除了是主打川菜的餐廳，亦曾是不少頂級歌手演出之地，如方逸華、張露、顧媚等，來自上海的殿堂級歌后潘迪華首次登台亦是於璇宮樓，足證皇都當時是頂級表演及娛樂場所。

發現碩果僅存的手動升降機

保育團隊亦發現2處皇都戲院的設施遺跡，可見當年是為上流階層而設，包括3樓超等座旁的梯間，發現一部奧的斯（OTIS）手動升降機，方便超等座顧客上落。當年戲院有此設施甚為罕有，如今手動升降機在香港亦碩果僅存。在地下基座部分圓柱，亦發現有標示提醒於適當位置泊車，證明當年皇都宣稱設有遠東首個有蓋停車場確曾存在，方便當年駕車的上流階層到皇都戲院。

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劇院內部主要色調是紅藍綠

保育團隊亦在現場採集200多個油漆樣本，送至英國分析，發現皇都多年來曾用上不同顏色油漆，推斷是1952年開幕時，劇院內部所用的主要色調是綠色、紅色和藍色。保育團隊已妥善保存各項皇都遺跡，會研究把箇中歷史文化元素、用色等，融入日後整體保育項目的設計，重塑皇都為融古匯今的「現代化古蹟」。

為了提高外界對皇都戲院的認識，新世界發展本月在中環新世界大廈的私人會所HKGTA Town Club，舉辧《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴，邀請商界、演藝、文化界等人士出席。歌舞晚宴以過去3年搜集的皇都歷史資料為藍本，邀請千禧世代的舞者及音樂團隊，創作以五十年代為背景，一位來自上海的年輕舞者來港實踐表演夢想的故事，透過《夜上海》、《給我一個吻》等名曲，配以各種舞蹈，向皇都「小上海」歷史致敬。

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