保育團隊發掘一級歷史建築皇都戲院「小上海」遺跡　舉辦「皇都之夜」重塑經典

位於北角的前皇都戲院被列為一級歷史建築，新世界發展於2020年宣布就前皇都戲院，展開為期6年的復修及保育計劃。皇都於上世紀五、六十年代，曾是北角「小上海」以至全港的文化地標，多名中外殿堂級音樂家都曾在皇都表演，但其後經歷多番內部改建，致使面目全非。不過隨著復修工程清拆改建部分，皇都戲院的原貌漸重見天日，保育團隊發現皇都有3處遺跡可反映昔日「小上海」中西交匯、紙醉金迷的獨有面貌。

昔日巨星殿堂「璇宮樓」重現

當中最大亮點是「璇宮樓」夜總會，保育團隊在地基發現一節彎曲牆壁，翻查當年圖則，正是璇宮樓的建築遺跡。璇宮樓於1955年開業時，除了是主打川菜的餐廳，亦曾是不少頂級歌手演出之地，如方逸華、張露、顧媚等，來自上海的殿堂級歌后潘迪華首次登台亦是於璇宮樓，足證皇都當時是頂級表演及娛樂場所。

發現碩果僅存的手動升降機

保育團隊亦發現2處皇都戲院的設施遺跡，可見當年是為上流階層而設，包括3樓超等座旁的梯間，發現一部奧的斯（OTIS）手動升降機，方便超等座顧客上落。當年戲院有此設施甚為罕有，如今手動升降機在香港亦碩果僅存。在地下基座部分圓柱，亦發現有標示提醒於適當位置泊車，證明當年皇都宣稱設有遠東首個有蓋停車場確曾存在，方便當年駕車的上流階層到皇都戲院。