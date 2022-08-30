保育小先鋒校友會成立 海洋公園保育基金冀學生延續宣揚保育訊息

香港海洋公園保育基金宣佈保育小先鋒校友會正

式成立，持續將「自然保育小先鋒」計劃的目標和理念帶給更多的老師和學生，讓已畢業的舊生能夠將學習到的知識及保育訊息傳承。劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻並獲保育基金委任為保育特使，將宣揚另一項保育計劃「氣候變化倡導」向大眾宣揚保護生態環境的訊息。

保育基金希望，透過這兩大保育計劃喚醒學生、老師及社會不同人士，透過改變自身生活習慣及模式，集腋成裘，攜手為保育工作及環境保護出一分力。，香港海洋公園保育基金主席陳晴指，希望從小培養至更多地區的中小學生對保育的興趣及熱愛，同時寄望校友會能夠謹記小先鋒的使命，於學校以及社區持續宣揚保育生態的知識，同時將經驗及成果傳承往後的小先鋒，讓他們能夠早一步學懂愛惜生物及自然環境。

保育特使陳凱韻接過委任證書後表示，希望透過「氣候變化倡導」計劃教育下一代珍惜地球資源，減少污染，改善氣候變化問題。這個任務雖然艱巨，但相信只要踏出一小步，從日常生活做起，就能帶來大大的改變。

「自然保育小先鋒」為其中一項由劉鑾雄慈善基

金贊助，為期5年的保育計劃，2021年起，每年資助300名小四至小六的學生參與各種不同的保育活動，包括出席生態保育講座、探訪海洋公園的動物大使，並透過於校園設立「保育區」，向其他同學及公眾傳播保育訊息。