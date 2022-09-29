保良局多一名職員懷疑虐兒 社署︰已交警方跟進

保良局嬰兒組留宿幼兒中心揭發再多一名職員涉虐兒，累計有兩名職員共7名幼兒涉事。社署昨晚公布，社署幼兒中心督導組督察繼續調查有保良局嬰兒組留宿幼兒中心發生懷疑虐兒事件，昨日(27日)繼續到涉事中心翻看閉路電視片段，期間發現另一名職員懷疑曾不恰當對待一名幼兒。督察隨即要求營辦機構提供該名職員及幼兒的資料，並即時通知幼兒的個案社工到場跟進該名幼兒的情況，並與醫院聯絡，同日晚上安排並陪同該名幼兒送院檢查。事件已交由警方跟進調查。

至於社署於9月16日到有關中心巡查時發現懷疑虐兒事件，涉及一名職員及6名(1至3歲)幼兒。警方於4日後接到轉介，並拘捕一名33歲女職員疑涉案。