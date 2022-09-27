保良局嬰兒組爆虐兒事件　李家超：必定嚴肅追究責任

繼童樂居後，保良局揭發兒童住宿服務疑有虐兒事件，一名33歲前女員工多次推跌6名在軟墊上的幼兒被捕。行政長官李家超今日(27日)在行會前回應連接的虐兒個案，他表示政府會嚴肅跟進涉嫌虐兒事件，絕對會追究責任，又說政府已提出修訂涉及虐兒的法例，會要求勞福局研究，包括考慮加大獨立巡查，並用信任的獨立機構，強化抽查和監管的能力，形容為刻不容緩。

研 方艙醫院是否可改用其他用途

對於有消息指李家超在首份《施政報告》中，會提出將方艙醫院用作過渡性房屋。李家超回應，會考慮隔離設施是否有其他用途的可能性，但要合乎防疫要求，要考慮疫情會否反彈。他引述很多專家指，冬季疫情有反彈可能性，流感亦於冬季活躍，對隔離設施處理要視乎數據及反彈情況，會在《施政報告》中有詳細交代。

此外，李家超指入境檢疫措施「0+3」實施首日大致暢順，見到在機場市民回流等溫馨和喜悅的場面，認為整體「0+3」方案對社會反應是正面，社會活動逐漸「動起來」，經濟活動和社會氣氛逐步增長。對於實施「0+3」後，不少市民選擇報團去日本等地外遊，經濟未有出現向內流情況，政府何時實施「0+0」措施，李家超指，有些行業或要等一段時間，又說若疫情走勢符合預期，希望按實際情況給予空間予其他活動。