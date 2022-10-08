保良局就院舍虐兒事件　成立獨立檢討委員會

保良局揭員工多次推跌軟墊上兒童，涉6名1至3歲幼兒報警跟進。(資料圖片)

保良局今日（8日）宣布，就兒童院舍職員涉嫌虐兒事件成立獨立檢討委員會，檢視兒童院舍服務，提出具體改善政策建議及方案。並由前律師會會長彭韻僖出任委員會主席。

保良局表示，就該機構最近有幼兒工作人員，涉嫌不恰當照顧兒童。指機構關注事件並理解公眾的疑慮，因此機構董事局通過成立獨立檢討委員會，檢視機構的兒童院舍住宿服務，並邀請不同界別人士檢視管治制度及服務情況，找出事件的問題，並提出具體改善政策建議及方案。

委員會將由前律師會會長彭韻僖出任主席。保良局表示委員會將盡快開展工作，當中包括審視兒童院舍住宿服務的水平、政策及措施等，亦會留意政府相關政策及最新發展，並就有需要改善的政策範疇及安排提出建議。

另外保良局又表示，正啟動多項支援兒童院舍工作人員的措施，包括調動資源，提供人手以支援行政及輔助工作，讓幼兒工作員能更聚焦照顧兒童；邀請專家培訓及分享經驗，為幼兒照顧服務團隊深化守護兒童文化等。

社署期望提出改善建議及措施

社會福利署對保良局成立獨立檢討委員會，表示期望委員會能作全面及深入的檢討，並提出改善建議及措施。社署表示在巡查發現事件後，已要求保良局提交特別事故報告，以及進一步提交詳細及全面的報告。社署會審視和研究報告的內容，以及繼續監察幼兒中心的管理、服務及運作，以確保其符合相關法規、服務質素及保護兒童的要求。