保良局推出「家校同行」系列講座 專家：孩子建正面價值觀 可增面對困難韌性

保良局推出「家校同行」系列講座 專家：孩子建立正面價值觀 可以增強日後面對困難韌性

保良局昨天起(13日)舉行「 保良局幼小校長與家長同行系列 」 講座 ，系列講座為期一年，活動啟動禮暨首場講座——「家校同心好精神 」座談會，講座主要由該局近50間屬校幼稚園及小學校長與不同領域的專家講者對談，分享親子技巧與育兒心得，以加强家校聯繫及溝通，啟發家長探索更多親子相處技巧、為孩子建立正面價值觀及促進和諧親子關係 。 保良局於本學年開始推行「幼小同盟 」教育政策，讓屬下24間小學及24間幼稚園共享資源和聯合舉辦活動，以豐富學生的學習經歷和體驗。響應「幼小同盟」教育政策， 保良局今天起舉行「保良局幼小校長與家長同行系列」講座。保良局教育總主任(學前教育及小學)劉志聰表示，保良局由2023/24學年開始推行「幼小同盟」政策，讓本局24所幼稚園及24所小學可善用優勢，共享資源，9月至今已舉辦過百場活動，其中包括一同參與音樂體驗、升旗禮、圖書閱讀、運動會、足球訓練、種植活動、新春聯歡等，讓幼稚園學生、小學生及家長緊扣聯繫，讓學生有更豐富、具啟發性，與別不同的多元學習經歷。

首場座談以校園精神健康為題 首場 「家校同心好精神」座談會主題為校園精神健康 ，鼓勵家長與學校同步關注學生的精神健康，促進孩子健康成長。保良局主席龐董晶怡表示，從小為孩子建立正面價值觀，可以增強學生面對日後困難的韌性(Resilience)，即抗逆力，因為正向價值觀能夠提供他們堅定的價值觀基礎，幫助他們在面對挑戰和困難時保持積極態度、堅韌不拔，並以正確的方式解決問題，應對充滿多變的未來。 她亦建議家長，如果留意到子女有負面情緒，最先應該聆聽子女的感受，給予一個安全的空間讓他們表達，並給予情感支持和體諒。每個孩子面對的挑戰都不盡相同，家長可以通過支持、鼓勵和教導情緒管理技巧來幫助孩子應對情緒困擾，同時與學校緊密合作，提供個人化的輔導和支援。 黃金寶獲邀任嘉賓講者 另外，講座亦邀得首位華人世界冠軍單車手黃金寶擔任嘉賓講者，分享育兒心得。黃金寶與家長分享如何陪伴孩子成長及面對挑戰，並表示：「學生與運動員一樣，需要面對壓力與比較的情況。家長除了陪伴，還 需要關注孩子情緒，為孩子提供適時情感支援、教導和鼓勵，讓孩子學習以積極樂觀 心態接受挑戰，從失敗中學習。」