保良局田家炳小學辦精神健康日 撕紙瞓覺放空尋舒壓方法

香港學生精神健康一直備受關注。有學校調查校內學生壓力，並再度舉辦「精神健康日」，學生當日毋須上課，只須在校園內舉辦的8項活動，如撕紙、睡覺等親身體驗各種減壓方法，藉活動亦可重溫和鞏固校內所學情緒管理的技巧，及早察覺自身情緒及壓力，嘗試尋找適合自己的舒壓方式。

學生面對功課和測考壓力，還要學懂處理人際關係問題。為更精準了解學生的需求和壓力來源、對症下藥，大埔區的保良局田家炳小學在上月初訪問全校逾600名學生及近300名家長，結果顯示，「情緒管理」為受訪家長認為最需處理子女的精神壓力，也是高小學生最主要的壓力來源，其次為升中和學業壓力；初小學生面對最多的3項壓力源︰同儕關係、家庭問題和完成作業，而一般人認為的考試壓力反而相對較小。