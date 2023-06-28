保良局虐兒案｜前幼兒工作員涉襲擊6名男童 認虐兒罪今判囚5個月4周

銅鑼灣保良局嬰兒組3名前幼兒工作員，涉襲擊6名19個月至31個月大的幼童，其中1名33歲女職員涉對3名介乎2歲的幼童施暴，包括11次將2歲女童推跌及掃跌男童等，早前承認4項虐兒罪，今（28日）於東區裁判法院被判監5個月4星期。

被告周德元（33歲，報稱幼兒工作員）早前承認4項對所看管兒童或少年人襲擊罪。控罪指，被告於2022年9月1、13及14日，於銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而對故意襲擊25個月大的男童A、26個月大的女童B及23個月大的男童D。

官：不應視幼童作發洩對象

裁判官判刑時引述被告求情信指，被告稱因喜愛幼童而入職，惟因幼童來自不同問題家庭，以致他們均渴求職員關注而作出危險行為，令被告力不從心。裁判官又指，被告親友所撰寫的求情信亦顯示被告善良、有愛心及耐性，惟從本案中未能感受到被告如求情信中所指，否則被告不會作出如此暴力行為。

裁判官又指，被告的行為諷刺地違反託管的責任，以及違反誠信，幼童不聽話實屬正常，被告不應因工作壓力而視幼童作發洩對象。裁判官指，幸好本案幼童未有受傷，但事件對他們的身心影響不會即時反映，考慮到各控罪的暴力程度等，就4罪共判監5個月4星期。