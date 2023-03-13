保良局青年綠洲1680個宿位今起招租　月租2950至4200元(多圖)

保良局於元朗馬田壆興建的青年宿舍，今日(13日)開始招租(申請連結)，提供1,680個宿位，月租按市值租50%計算，由2,950至4,200元不等，首批住戶最快5月可入伙。

租金介乎2950元至4200元

位於元朗大樹下西路18號的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，鄰近馬田壆村，由元朗康樂路出發，約10分鐘可到達。地皮本身由恒基持有，經李兆基基金捐贈予保良局， 並由政府全額資助建築成本，由保良局負責營運。

青年綠洲大樓的公共空間及房間設計裝潢今日首度公開，大樓整體採用平實環保的風格，並設有多項環保節能裝置及可再生能源技術，並有大量綠化空間。而青年綠洲樓高27層，提供1,680個宿位，當中816個為面積約179至214平方呎的一人單位、432個為面積約199至240平方呎的二人單位。房間有獨立廁所、浴室，並配有電熱水爐、窗式冷氣機、小型雪櫃等。租金由2,950至4,200元不等，按房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。

青年綠洲宿舍設施(多圖)