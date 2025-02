保華建業5子公司申臨時清盤　承造13項工務工程　政府：影響可控

形容「這是香港業界史上悲傷的一天」

高院早上處理保華建業集團旗下5間子公司,包括保華建築工程有限公司、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司和保華機電工程有限公司的委任臨時清盤人事宜。公司代表指出,保華集團歷史悠久且享有盛譽,但如今選擇自行申請委任臨時清盤人,形容為:「這是香港業界史上悲傷的一天」(This is a sad day in the industrial history of Hong Kong)。