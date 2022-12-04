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2022-12-04 21:15:44

保護動物團體︰棄養狗隻增近三倍 與港人移民有關

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保護動物團體︰港人移民棄養狗隻增近三倍。(郭曉欣攝)

保護動物團體︰港人移民棄養狗隻增近三倍。(郭曉欣攝)

漁護署主辦有你寵愛 - 狗狗領養嘉年華一連兩日活動今日(4日)結束，市民可以接觸待領養的狗隻，亦設有狗狗遊樂場及申領或續領狗隻牌照服務，吸引不少愛狗人士到場。有保護動物協會指出，近年收到狗隻被棄養個案升近三倍，大部分與移民有關，強調「有心就點都唔會棄養」。有人士則表示，雖有意領養狗隻，但未有即時申請，認為動物前需三思。

是次嘉年華由漁農自然護理署與長洲愛護動物小組、香港拯救貓狗協會、保護動物慈善協會、Paws United Charity、保護遺棄動物協會及愛護動物協會舉辦。保護動物慈善協會義工Veronica透露，遺棄動物數目持續上升，以該會為例兩年前平均每月收到約1至2宗狗隻被棄養個案，現時則每月收到3至5宗，數目升近三倍，部分個案更涉及遺棄多於1隻動物。Veronica續指，大部分個案與移民有關，包括動物年歲高，不宜舟車勞頓及動物移民費用高昂，但她認為根本原因是主人未有將狗隻當作家人，強調「有心就點都唔會棄養」。

保護動物慈善協會義工Veronica指遺棄動物數目持續上升。(郭曉欣攝) 香港拯救貓狗協會義工Shelby指移民潮讓人有藉口。(郭曉欣攝)

狗狗遭遺棄有情緒不安行為

香港拯救貓狗協會義工Shelby同樣指近年收到更多遺棄個案，但表示「香港一直存在棄養問題，移民潮係俾多咗個藉口」。不少被棄養的狗隻年紀較大，她指，部分狗隻被棄養後更會出現情緒不安行為，如不吃不喝、不停叫喊或轉圈等

場的黃太指，自己與丈夫從未養過寵物，因希望家中更熱鬧，有意領養、不支持購買動物，故特意到場接觸待領養的狗隻和了解領養詳情，但未有即時申請，認為動物前需三思。

漁護署與多個團體舉辦你寵愛 - 狗狗領養嘉年華。(郭曉欣攝) 漁護署與多個團體舉辦你寵愛 - 狗狗領養嘉年華。(郭曉欣攝) 漁護署與多個團體舉辦你寵愛 - 狗狗領養嘉年華。(郭曉欣攝)
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