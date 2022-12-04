保護動物團體︰棄養狗隻增近三倍 與港人移民有關

漁護署主辦有你寵愛 - 狗狗領養嘉年華一連兩日活動今日(4日)結束，市民可以接觸待領養的狗隻，亦設有狗狗遊樂場及申領或續領狗隻牌照服務，吸引不少愛狗人士到場。有保護動物協會指出，近年收到狗隻被棄養個案升近三倍，大部分與移民有關，強調「有心就點都唔會棄養」。有到場人士則表示，雖有意領養狗隻，但未有即時申請，認為養動物前需三思。

是次嘉年華由漁農自然護理署與長洲愛護動物小組、香港拯救貓狗協會、保護動物慈善協會、Paws United Charity、保護遺棄動物協會及愛護動物協會舉辦。保護動物慈善協會義工Veronica透露，遺棄動物數目持續上升，以該會為例兩年前平均每月收到約1至2宗狗隻被棄養個案，現時則每月收到3至5宗，數目升近三倍，部分個案更涉及遺棄多於1隻動物。Veronica續指，大部分個案與移民有關，包括動物年歲高，不宜舟車勞頓及動物移民費用高昂，但她認為根本原因是主人未有將狗隻當作家人，強調「有心就點都唔會棄養」。