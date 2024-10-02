保障關鍵基礎設施系統條例擬放寬通報時限　最快2026年生效

保安局擬就《保障關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》立法，早前已進行1個月諮詢。當局正考慮修訂部分內容，包括計劃將通報嚴重事故的時限由得悉事故後的2小時，放寬至12小時內，至於其他事故就由24小時放寬至48小時。

當局發言人指考慮到如出現事故，營運者或忙於處理。例如早前微軟系統事故影響全球航空公司，相信航空公司已忙於處理，當局將主動了解原因，如屬於技術問題就不屬於刑事成分，不受條例規管，但當局可就技術層面提供協助。