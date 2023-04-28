保險代理詐騙150萬佣金判囚11個月

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名前保險代理藉訛稱20名客戶向一間保險公司投保多份保單，詐騙佣金共約150萬元。早前被落案起訴該名前保險代理。被告今日(28日)在東區裁判法院承認控罪，判囚11個月。31歲被告楊恩濤，為安盛金融有限公司前保險代理，承認兩項串謀欺詐罪名，違反普通法。裁判官林子勤判刑時斥責被告違反誠信，以獲取個人利益，又稱判刑不應只著眼於被告實際獲得的利益，亦應反映保險公司被騙取的金額，包括涉及佣金及保單的價值。

與分行經理及另一代理一同串謀

被告於案發時是安盛保險代理，其上線經理為安盛一名分行經理。若保險代理成功售出保險產品，可獲發首年佣金，其上司亦可獲發上線佣金。安盛於2017年8月至2018年6月期間，接獲21份聲稱由20名客戶申請的保單，該些保單由被告或上述分行經理另一名下線代理售出。案情透露，被告與上述分行經理及該下線代理一同串謀，向安盛訛稱該等投保申請真的由有關客戶提出，導致安盛批准申請，以及向3人發放佣金。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現該等客戶並沒有提出上述投保申請，亦未曾就該等保單繳付保費。有關保單其後因「斷供」失效。如安盛知悉該21份投保申請載有虛假資料，便不會批核申請，及向被告、該分行經理及下線代理發放佣金共約150萬元。安盛在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員黃慧敏代表出庭。