保險投訴局接到投訴個案升5% 七成涉醫療及旅遊

給自己多一份保障，不少人會買各類保險。保險投訴局去年接獲646宗投訴個案，按年升約5%；引起索償糾紛主要保單類型為住院或醫療保險，以及旅遊保險。局方建議若屬於非緊急入院受保人，可事前向保險公司查詢，減少日後就賠償的爭拗。 保險投訴局於2024年共處理了747宗投訴個案，其中646宗屬新接獲的個案，相比2023年的616宗上升約5%。已審結356宗索償投訴個案中，主要涉住院或醫療保險(46%)及旅遊保險(27%)；爭議內容主要涉及保單條款詮釋(54%)、不保事項(16.5%)、沒有披露事實(15.5%)、賠償金額(8.5%)，和違反保單條件(1.5%)。

撇除表面證據不成立(154宗)、和解(101宗)以及撤銷投訴(59宗)後，有42宗須轉交保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會裁決，當中有9宗個案裁定投訴人得直。保險投訴局轄下保險索償投訴委員會主席徐福燊表示，在已審結的索償相關投訴個案中，111名投訴人獲保險公司賠償，總賠償金額達1,050萬元。雙方和解的金額為600萬元，而投訴委員會裁定得直個案的賠償額則為450萬元，而單一宗得直個案的最高賠償額為120萬元。維持保險公司賠償決定的個案則有33宗；當中投訴委員會建議其中一宗維持決定的個案以通融方式處理，獲相關保險公司接納。