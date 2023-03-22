保險索償投訴按年升18.6% 快測陽性未做核酸無得賠

政府去年會向快測呈陽性的市民發隔離令，他們需到指定地點隔離。(資料圖片)

疫情三年，部分保險公司將新冠確診加入保障範圍，保險投訴局去年接獲607宗索償投訴個案，按年升18.6%；當中59宗關於「確診保險」。有投訴人快測呈陽性並遵照14日的隔離令，但因未有按保單要求做核酸檢測，索償被拒，向保險索償投訴委員會上訴亦失敗，該會建議市民投保時細閱保單條文，避免不必要的糾紛。

59宗關於「確診保險」中，委員會已處理38宗，當中11宗和解，7宗支持保險公司決定。委員會提及一宗案例︰受保人去年3月快速抗原測試呈陽性，向當局呈報後獲發隔離令，須在指定地方隔離14日。受保人其後向保險公司申請「強制隔離每日現金保障」索償被拒，涉款7,000元。受保人再向委員會投訴，被裁定保險公司決定無誤。