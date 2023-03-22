保險索償投訴按年升18.6% 快測陽性未做核酸無得賠

疫情三年，部分保險公司將新冠確診加入保障範圍，保險投訴局去年接獲607宗索償投訴個案，按年升18.6%；當中59宗關於「確診保險」。有投訴人快測呈陽性並遵照14日的隔離令，但因未有按保單要求做核酸檢測，索償被拒，向保險索償投訴委員會上訴亦失敗，該會建議市民投保時細閱保單條文，避免不必要的糾紛。
59宗關於「確診保險」中，委員會已處理38宗，當中11宗和解，7宗支持保險公司決定。委員會提及一宗案例︰受保人去年3月快速抗原測試呈陽性，向當局呈報後獲發隔離令，須在指定地方隔離14日。受保人其後向保險公司申請「強制隔離每日現金保障」索償被拒，涉款7,000元。受保人再向委員會投訴，被裁定保險公司決定無誤。
保險公司理據︰保單條款訂明，診斷須獲相關檢測報告支持；隔離期間仍有條件做核酸測試。保險索償投訴委員會主席徐福燊稱，快測是自我測試，無人監管，將陽性結果向政府呈報，便會獲隔離令，「無做核酸，無做任何另外機構提供的檢查，只跟政府說有快測，休息14天後工作，就不符合保單要求。」
保險投訴局去年接獲607宗投訴個案，最多索償糾紛的兩類保單分別是住院/醫療保險及人壽/危疾保險。在已審結的359宗與索償相關的投訴個案，涉及保單條款的詮釋、沒有披露事實、不保事項、賠償金額和違反保單條件，當中89人獲得保險賠償，涉及816萬元。委員會建議市民投保時如實申報病歷，做檢查、治療前先諮詢保險代理人，避免日後不必要的糾紛。