信保局貿發局聯合發佈《港商迎來跨境電商新機遇》調查 指9成企業認跨境電商銷售增長可觀

香港出口信用保險局與香港貿發局今日(27日)聯合發佈《港商迎來跨境電商新機遇》的調查報告，顯示六成半受訪企業已開展電商，其跨境電商業務佔總銷售額平均佔比 21.9%；另有九成受訪企業認為未來兩年跨境電商業務可帶動可觀銷售增長。然而，調查團隊亦指，經營電商須對激烈的市場競爭、進口清關程序繁複，以及處理退貨退款等實務挑戰；建議商戶制訂合適線上營銷策略、善用高效的物流配送服務。
香港信保局和香港貿發局於 2024 年於6月至8月期間，以電話及線上方式，訪問了352家香港貿易商和製造商，了解港商拓展跨境電商業務的狀況目前所面對的困難及需要。調查發現，65.4%受訪企業已開展電商業務，他們大多出售電子類31.3%)、服飾類(17.8%)、健康保健類(12.2%)等產品。
存在實務問題
調查又指，受訪企業電商業務覆蓋全球，包括中國內地(75.2%)、東盟(53.0%)、美國(42.2%)、日本(30.9%)及歐盟(30.0%)市場，並且認為中國內地及東盟市場在未來兩年最具增長潛力。然而，受訪企業認為存在實務問題，如中國內地或海外的清關程序繁複(38.4%)、退貨程序複雜/成本高昂(31.3%)及難以管理小宗訂單的國際交付(29.8%)等。
負責是項研究的香港貿發局首席經濟師趙永礎表示，企業希望有各項服務支援，如提供運輸保險、承擔收付風險等保險業務；處理電子商貿法律部、知識產權問題等。他亦建議制訂切合目標市場的網上銷售策略,例如與合適的KOL╱網紅合作,或製作合適的視頻吸引消費者。此外,建議商家制訂合適的線上營銷策略、做好風險管理,以及善用高效的物流配送服務。
香港貿發局副總裁劉會平亦指，世界銀行引用市場調查機構數據估計，2024年全球B2C電子商貿銷售額達到6萬億美元，中國內地是全球電商的領跑者，超過四分之一消費品零售是通過網上進行交易，認為香港必須把握機遇。
美國關稅擬增加
被問及特朗普聲稱執擬向中國額外徵收10%關稅，香港信保局總監趙民忠表示，關稅對港商些許直接影響，但強調關稅不是第一次出現的問題，而「中國+n」是趨勢，港商要讓自己產品脫穎而出是務實做法。