信保局貿發局聯合發佈《港商迎來跨境電商新機遇》調查 指9成企業認跨境電商銷售增長可觀

香港出口信用保險局與香港貿發局今日(27日)聯合發佈《港商迎來跨境電商新機遇》的調查報告，顯示六成半受訪企業已開展電商，其跨境電商業務佔總銷售額平均佔比 21.9%；另有九成受訪企業認為未來兩年跨境電商業務可帶動可觀銷售增長。然而，調查團隊亦指，經營電商須對激烈的市場競爭、進口清關程序繁複，以及處理退貨退款等實務挑戰；建議商戶制訂合適線上營銷策略、善用高效的物流配送服務。

香港信保局和香港貿發局於 2024 年於6月至8月期間，以電話及線上方式，訪問了352家香港貿易商和製造商，了解港商拓展跨境電商業務的狀況目前所面對的困難及需要。調查發現，65.4%受訪企業已開展電商業務，他們大多出售電子類31.3%)、服飾類(17.8%)、健康保健類(12.2%)等產品。