信用卡優惠 | 一卡「Chill」出想像 撐綠色商戶送高達16%回贈

要達至可持續發展，又豈能單靠企業推動!普羅大眾除了培養日常綠色生活習慣，還能以消費者身份支持綠色企業。中銀信用卡近年積極實踐ESG（環境、社會和企業管治）理念，更將「Chill」這種當道的生活態度結合綠色概念，推出「中銀Chill Card」，更不時推出綠色消費優惠，今期加推高達16%的回贈獎賞^，進一步鼓勵消費者Chill住將「ESG」概念融入生活。

Chill住Green——綠色消費送10%回贈 「綠綠星期六」再送無上限6%回贈 中銀信用卡（國際）有限公司林敏儀副總經理表示：「香港人愈來愈重視綠色生活，中銀信用卡亦致力推動綠色消費，中銀香港更推出首張以環保物料而製的『中銀Chill Card』。截至九月，綠色消費簽賬筆數按月上升逾四成，足見綠色消費已日漸普及。為迎合客戶的新興消費模式，本行將繼續推出更多綠色消費優惠回饋，與客戶一同邁向綠色生活。」 於10至12月期間，每月的第三個星期六（即10月15日、11月19日及12月17日），憑中銀Chill Card於Loop store、Green common、Live Zero、Slowood、iHerb、Green dot dot點點綠及OFarm 綠盈坊消費賞無上限6%現金回贈^*。若於「綠綠星期六」以中銀Chill Card光顧Green Common、Live Zero Slowood或iHerb，更可享合共高達16%的現金回贈^*，消費者既能支持綠色消費同時盡享豐厚回贈！

中銀Chill Card與各大綠色商戶合作舉行「綠綠星期六」，於指定日子憑卡消費即賞無上限6%現金回贈。