信用卡優惠 | 一卡「Chill」出想像 撐綠色商戶送高達16%回贈

要達至可持續發展，又豈能單靠企業推動!普羅大眾除了培養日常綠色生活習慣，還能以消費者身份支持綠色企業。中銀信用卡近年積極實踐ESG（環境、社會和企業管治）理念，更將「Chill」這種當道的生活態度結合綠色概念，推出「中銀Chill Card」，更不時推出綠色消費優惠，今期加推高達16%的回贈獎賞^，進一步鼓勵消費者Chill住將「ESG」概念融入生活。
Chill住Green——綠色消費送10%回贈 「綠綠星期六」再送無上限6%回贈
中銀信用卡（國際）有限公司林敏儀副總經理表示：「香港人愈來愈重視綠色生活，中銀信用卡亦致力推動綠色消費，中銀香港更推出首張以環保物料而製的『中銀Chill Card』。截至九月，綠色消費簽賬筆數按月上升逾四成，足見綠色消費已日漸普及。為迎合客戶的新興消費模式，本行將繼續推出更多綠色消費優惠回饋，與客戶一同邁向綠色生活。」
於10至12月期間，每月的第三個星期六（即10月15日、11月19日及12月17日），憑中銀Chill Card於Loop store、Green common、Live Zero、Slowood、iHerb、Green dot dot點點綠及OFarm 綠盈坊消費賞無上限6%現金回贈^*。若於「綠綠星期六」以中銀Chill Card光顧Green Common、Live Zero Slowood或iHerb，更可享合共高達16%的現金回贈^*，消費者既能支持綠色消費同時盡享豐厚回贈！
Loop store環圓生活特意準備小禮物 推廣裸買文化
源頭減廢「走塑」概念看似知易行難，但其實「裸買」（shop naked）店舖在香港已漸趨普及，如新加入的綠色商戶—-—Loop store環圓生活，正正是一間裸賣店。除了各式各樣的日常用品，還有零食、寵物用品，甚至有急凍Bagel（貝果）和奶油芝士等，一應俱全，自攜容器便可自由購買所需份量。而中銀Chill Card客戶於「綠綠星期六」光顧Loop store環圓生活，不只享有專屬的無上限6%現金回贈*，Loop store更會送出天然肥皂小禮物乙份。數量有限，送完即止。
高達10%「Chill」強娛樂消閒現金回贈 「分期Chill Easy」
除了綠色消費獎賞，中銀Chill Card全面迎合年輕客群的喜好和消費模式。Chill商戶陣容鼎盛，著數優惠涵蓋全港戲院、App Store、Google PlayTM、Disney+、Netflix、YATA一田、Ztore、HKTaxi、Logon等等，以中銀Chill Card簽賬享高達10%現金回贈^，海外、網上及手機支付亦享高達5%現金回贈，加上「分期Chill Easy」，客戶簽賬滿HK$1,000，還可享3個月分期手續費回贈及長達36個月的分期還款^。
現在開戶新舊客戶均可享迎新優惠高達HK$600，了解更多：www.bochk.com/s/a/chill 。
^上述優惠及獎賞受相關條款及細則所約束
*不包括定期定額、海外或非港幣簽賬
提示：借定唔借？還得到先好借！