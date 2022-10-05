修例風波｜事務律師因不滿示威者堵路及破壞遭4男「私了」 陳子遷：嗰一刻走唔甩就會死

事務律師陳子遷前年5月反《國安法》示威期間，在銅鑼灣街頭因不滿示威者堵路及破壞，遭示威者圍毆「私了」，涉案32歲男貨車司機否認暴動及蓄意傷人罪，今日於區域法院續審。陳子遷今日（5日）出庭作供，憶述大罵堵路黑衣人「你哋呢班黑暴唔好走，等差人來拉晒你哋」後遭一直追打，頭破血流，自言「我覺得嗰一刻走唔甩呢，我就死㗎喇」，惟未能憶起被告所涉襲擊過程，觀看現場片段後方依稀記起。

4名被告依次為32歲貨車司機唐健帮、27歲譽韋崙、25歲無業鄭學洺及17歲王浩雲，4人原同被控1項暴動及1項有意圖傷人罪，於2020年5月24日，在銅鑼灣禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。譽韋崙另被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，於2020年6月30日，在柴灣翠灣邨一單位管有一支伸縮棍，意圖將其作任何非法用途使用。譽韋崙、鄭學洺及王浩雲早前承認1項非法集結和1項蓄意傷人罪，押後判刑至本月18日，期間續准保釋候判。

陳子遷：覺得嗰一刻走唔甩呢，我就死㗎喇！

43歲事主陳子遷，憶述當日到南華體育會學習高爾夫球，3時許途經銅鑼灣禮頓道A Bathing Ape，目擊大群黑衣人正在堵路、破壞店舖櫥窗，自己深感憤怒，轉身大罵「你哋呢班黑暴唔好走，等差人來拉晒你哋」。黑衣人隨即衝前追打，初時拳打腳踢，繼而使用不少雨傘，維時數十秒，稱「報警呀嗱」。他頭破血流，逃脫到保良局門口，大群黑衣人一直追打，攻擊更猛烈，自己蹲下雙手護頭，有人用雨傘插頸，有人用硬物攻擊「博博聲」，更直言「我覺得嗰一刻走唔甩呢，我就死㗎喇」。

陳子遷續指，他其後突圍一直跑上山到南華體育會，期間有灰衣男曾伸手攔阻，自己掙脫，後來黑衣人沒有再追上，自己俯伏在南華體育會外平台求救，有旁人救治報警。





