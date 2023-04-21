修例風波｜二胡奏《榮光》遭票控無牌玩樂器 退休漢稱其拉奏歌曲是何君堯的《願平安歸香港》

一名退休老翁於2021年8月至9月，三度在旺角街頭拉二胡演奏社運歌曲《願榮光歸香港》時，被警察票控無牌演奏樂器。被告早前不認罪，今（21日）在沙田裁判法院進行第三次審前覆核。案件排期至5月15日開審，預計審期3天。控方指將有13名證人，包括兩名警員以專家身份就歌曲作供，以交代含意；被告則庭上稱其拉奏的歌曲是《願平安歸香港》，由立法會議員何君堯所唱。

控罪指，68歲被告李解新，報稱退休人士，3張傳票控罪分別指他在於2021年8月3日、8月18日及9月9日，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在旺角地鐵站出口的公眾街道或道路上奏玩二胡。

控方：兩名警員將就歌曲作供以交代含意

控方指，上一次審前覆核時，裁判官下令控辯雙方今天處理承認事實。她指被告現時不爭議當日片段及照片的真實性、其身份以及案發時沒有牌照等事項。被告確認同意，並簽署同意事實。控方指現時只需傳召13名證人，當中包括一名街外證人及12名警員，其中二人會以專家身份就被告拉奏的歌曲作供，包括交代歌曲含意等等；另會播放約52分鐘的現場片段，被告沒有警誡供詞。

被告則確認若案件之後被裁定表證成立，他不會傳召辯方證人。對於控方指稱他拉奏的歌曲是《願榮光歸香港》，但他理解他所拉奏的是《願平安歸香港》，由立法會議員何君堯所唱，並強調自己演奏時根本沒有政治思想。