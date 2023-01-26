修例風波｜六旬漢二胡拉《榮光》被控無牌演奏 控方將有11名證人

一名退休老翁於2021年8月至9月，三度在旺角街頭拉二胡演奏社運歌曲《願榮光歸香港》時，被警察票控無牌演奏樂器。被告早前不認罪，惟控方在案件開審前申請押後，以待西九龍法院同一被告同一控罪的案件有裁決結果。案件今日在九龍城裁判法院再訊，據庭上披露，有關西九龍法院的案件被告已獲判無罪，但控方決定就本案繼續作檢控。裁判官最終將案件押後至3月23日作預審，屆時將再定下案件開審日期。

被告表示希望案件今天可有定案

被告今並無律師代表，並以普通話應訊。被告一度表示希望案件今天可有定案，並認為本案屬簡單案件，而同類事件在西九龍法院已有定案，只是本案發生的地點有所不同。不過裁判官表示，控方至今仍未準備好本案的所有證供，故如要就本案於今天作定案屬不設實際。被告最終同意將案件押後8星期作預審，裁判官亦指下次將會定出本案的開審日期。