修例風波｜六旬漢街頭二胡奏《榮光》無牌演奏等罪成　官判囚30日准保釋候上訴

一名退休老翁多次在街頭以二胡演奏反修例歌曲《願榮光歸香港》，早前否認「沒有許可證而演奏樂器」及「未經批准在公眾地方進行籌款活動」共7項傳票控罪受審，今日(24日)在沙田法院被裁定罪成。裁判官指，藝術創作和文化活動並非無底線，因為《願榮光》歌曲事關國家安全，被告在《港區國安法》生效後犯案，以「軟對抗」挑起社會矛盾，行為明目張膽，視法紀如無物，判處被告入獄30日，但准他以2,000元保釋等候上訴。

官斥「軟對抗」挑起社會矛盾

69歲被告李解新，報稱退休人士，被裁定4項沒有許可證而奏玩樂器，及3項未經批准在公眾地方進行籌款活動罪全部罪成。控罪指，他涉嫌在2021年8月3日、8月18日、9月9日、9月29日，分別在旺角東及中環，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在公眾街道或道路上奏玩二胡連擴音器。

署理主任裁判官陳慧敏判刑時指，被告在13個月內多度犯案，兼且每次演奏同一首歌曲，作為絕非偶然。陳官說，藝術創作和文化活動並非無底線，因為《願榮光》歌曲事關國家安全，法庭須傳達清晰訊息，讓公眾明白傳播歌曲的嚴重後果。

陳官又指，被告在《港區國安法》生效後仍然犯案，以「軟對抗」挑起社會矛盾，沒被起訴更嚴重罪行應感慶幸，指斥被告行為明目張膽、視法紀如無物，決定判被告入獄30日，但批准他以2,000元保釋等候上訴。