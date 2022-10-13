修例風波｜前年七一刺警案工程師囚5年　同案男學生囚33個月

前年七一，有防暴警在銅鑼灣制服一名男學生期間，突然被一名工程師以軍用摺刀刺傷，該名工程師最終在即將起飛往英國倫敦的航班上被捕。工程師早前承認傷人及暴動罪，同場兩名男生亦承認暴動等罪。案件今(13日)於區域法院判刑，工程師及其中一名男生，分別被判囚5年及33個月，另一名男生則押後至10月31日判刑，以待索取教導所報告。

工程師承認傷人及暴動罪

4名被告為工程師黃鈞華(26歲)、學生羅玨琛(20歲)、學生周霈霖(21歲)和培訓生張芷程(27歲)。當中黃張二人為情侶關係。

黃鈞華、羅玨琛及周霈霖承認暴動罪，羅周二人承認拒捕罪及阻差辦公罪，張芷程否認意圖妨礙司法公正罪受審。認罪3人承認的案情指，前年7月1日下午3時，示威者在銅鑼灣堵路，警員在皇仁書院外制服羅，周霈霖試圖拉走羅玨琛。期間，黃鈞華衝前以摺刀，插向防暴警的左上臂，防暴警當場血流如注，各人隨即逃走。

事發當日，黃鈞華刺傷一名防暴警逃脫後，與女友張芷程聯絡，並於當晚7時，把裝有涉案摺刀的袋子丟入觀塘碼頭海中，同時又購買晚上出發往倫敦的機票。惟警方同晚接獲匿名電話舉報，指疑犯將乘飛往英國倫敦的航機，隨即派員追捕，並成功在飛機起飛前約10分鐘叫停航班，黃鈞華最終在機上被捕。受襲警員事後左肩肌肉撕裂，獲批106天病假，並調職警察公共關係科。