修例風波｜助理工程師暴動罪成囚3年半　官：攻擊警署間接挑戰法治

2019年8月11日尖沙嘴警署外一帶發生警民衝突，其中10人被控暴動罪，當中9名男女早前被判暴動罪成，8人早前判囚3年6個月至3年9個月，餘下案發時21歲的助理工程師因身處囚倉有人染疫，押後至今日於區域法院判刑。法官游德康指，攻擊警署超越了表達訴求的界線，直接挑戰警方執法行動，間接挑戰香港法治，惟考慮到被告審訊期間努力不懈，考獲學士學位，遂判囚3年半。

被告郭嘉輝，現年23歲，被控在2019年8月11日，與其他9名被告在尖沙咀柯士甸道及堪富利士道之間的彌敦道參與暴動，該9名被告為21歲女學生劉維穎、19歲男學生張文俊、22歲女學生梁卓華、21歲男送貨工黃奕瑋、26歲梁俊偉、29歲補習社負責人吳紹勤、27歲前教師韋婷婷、25歲電視台節目主持卓麗馨及43歲潘慧雯，當中梁俊偉受審後被裁定罪脫。

法官考慮求情後扣減 3 個月刑期

游官判刑時指，案發時有人投擲汽油彈及磚塊等，但沒有證據顯示本案各被告有使用暴力，他們僅身處現場，鼓勵他人參與暴動，批評被告郭嘉輝針對警署示威，部分人蒙面，意圖逃避法律責任，遂以3年9個月為量刑起點。

惟游官總結辯方求情，指出被告計劃服刑時考取工程學碩士，高等教育科技學院的老師亦撰寫求情信，形容被告心地善良，做事全力以赴，相信日後在工程界有所作為；被告工作的工程公司前上司和同事對被告有高度評價，相信他入世未深、判斷錯誤，受假消息影響下參與暴動，遂酌情扣減3個月刑期，判囚3年半。