修例風波︱「和你lunch」集會6人認暴動押後判刑 4人拒認罪8月2日開審

10名男女涉於2019年11月參與中環「和你lunch」暴動，案件原訂今日（31日）於區域法院開審，其中6人選擇認罪，判刑押後至8月17日進行，辯方期間需呈交有關減刑及量刑的書面陳詞；其餘4人不認罪，案件將於本周三（8月2日）開審。

10名被告依次為葉嘉朗、歐榮峰、楊耀、傅之林、羅翔駿、鄭學洺、潘琬瑩、楊麗樺、吳雅芝及黎柏言。他們被控於2019年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動。葉嘉朗、歐榮峰、傅之林、鄭學洺、潘琬瑩及黎柏言6人今承認控罪。

響應網民呼籲罷工 示威者午膳時間癱瘓中環交通

案情指，2019年11月12日網民呼籲罷工，在午膳時間癱瘓中環交通，數千名示威者響應呼籲，堵塞畢打街一帶的主要道路。示威者期間惡意破壞交通燈及雙層巴士，向巴士擋風玻璃噴上黑漆，打碎車窗，擺路障燃起火堆，將插上鐵釘的改装膠管、雜物及竹枝搬到路上阻塞交通。示威者築起路障、刺穿車輛輪胎，惡意破壞元氣壽司及吉野家，向店面噴漆及擲磚等。示威者組成傘陣面向警方防線，示威者不理會警方警告，把傘陣向警方防線推進，更有人向警方防線投擲磚塊及雜物。

由於警員人數不敵示威者，乘警車暫時撤離現場，歐榮峰衝上前，連同其他示威者追趕警方車隊，招手示意他人參與，拾起磚塊後把磚塊踢向車路以堵塞道路。葉嘉朗、傅之林、潘琬瑩及黎柏言在畢打街遊蕩，堵塞車路及佔用車路，把大量磚塊及雜物拋到路上或行車隧道，傅之林、潘琬瑩張開雨傘掩護惡意破壞雙層巴士的示威者，鄭學洺在巴士附近徘徊。有示威者向路障投擲兩枚汽油彈，導致路障著火，著火路障其後發生爆炸。警方驅散及拘捕6名認罪被告，他們分別身穿黑色衣物，戴上口罩及黑色鴨舌帽，管有生理鹽水及雨傘等。