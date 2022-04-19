修例風波｜咬甩趙家賢耳案　持刀漢陳真判囚14年半

前東區區議員趙家賢，2019年被一名男子陳真咬甩左耳的案件，早前被裁定有意圖傷人及普通襲擊等4罪罪成，今日在高等法院判監14年半。

被告陳真由囚車押送到高等法院，法庭早前裁定他3項意圖傷人及1項普通襲擊罪罪成。案發在2019年11月3日，被告於太古城中心外，持刀刺傷一對夫婦、襲擊一名女子以及到場了解事件的趙家賢，被控3項有意圖傷人及1項普通襲擊罪。

辯方求情時說，被告向4名受害人真誠道歉，一時衝動為人帶來不可逆轉創傷，又說被告本身沒案底，多年前生意挫敗、受精神病困擾要長期服藥，知道自己依賴酒精對社會有不良影響。

法官斥被告行 為野蠻難以置信

高等法院法官張慧玲判刑時指，被告令到各受害人受嚴重傷害，特別就咬甩趙家賢的耳朵，其行為非常野蠻且令人難以置信，惟考慮到被告家人事後亦被起底及滋擾而受困擾，故給予酌量扣減。

被告早前稱被襲後 「斷片」 不代表片中人

被告陳真早前在庭上表示，他在廣東出生，父母和姊姊現時在美國定居，他與太太和小女兒居住於香港太古城，大女兒在美國讀書及工作，他說在大陸受教育，達中五程度，太太則大學畢業，從事投資生意，他案發被襲後「斷片」及「神智不清」，又說自己不代表片中人，要求主控官盤問片中的「施襲者」。