修例風波｜商台記者遭警射海綿彈投訴列「無法證實」　鄧炳強：訓斥警員改善不代表有錯

鄧炳強指，相信有關警員是為了要保護市民安全，強調有改善空間不一定代表是錯。(資料圖片)

一名商台記者在2019年反修例風波期間，在旺角採訪時，背囊被警員以海綿彈擊中，投訴警察課裁定有關投訴「無法證實」。保安局局長鄧炳強今日(19日)出席電台節目後表示，對調查結果表示尊重，又指事件有改善空間，當時已作訓斥，提醒同事要做得更好，但相信有關警員是為了要保護市民安全，在當時作出最合適的反應，強調有改善空間不一定代表是錯。

被問相關警員目前是仍在前線執行職務，鄧炳強指，相關部門會比較清晰，重申時任警務處長的他在當時作出訓斥雖然是認為有改善空間，惟有改善空間未必代表調查結果一定是錯，強調調查要交由投訴警察課和監警會處理，而調查結果為「無法證實」，對此需要尊重，重申有關警員是有要保護市民的心，但改善空間依然是有。

記者擬提覆核 指警方描述有誤

至於相關記者已經離職，他今日在電台節目上質疑調查結果與事實不符，會考慮提出覆核。他表示，當時警員與另外兩名穿上反光衣的記者亦出現推撞，認為有需要拍攝紀錄以及讀出警員的行動呼號。他強調，片段顯示當時是警員主動伸手撥開自己，警員從後向他發射海綿彈後，他已轉身表明記者身分，並非警方所指的記者觸碰警員手部或追捕。

他引述時任警務處處長鄧炳強曾兩度表示，會訓斥相關警員，故對調查抱有一定期望，惟發現最終結果與警方描述有出入，部分更與事實不符，質疑監警會未有充分檢視影片等證供、或向當事人了解作審核。