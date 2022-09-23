修例風波｜地盤工涉襲警企圖搶槍囚7年獲批上訴許可 官：具爭辯處冀釐清原審法官思路

有市民於10月13日發起18區罷買示威活動，旺角雅蘭中心外有防暴警被人凌空飛踢。一名30歲紮鐵工人被控一項意圖搶劫及襲警等4項罪名，區域法院法官謝沈智慧裁定他企圖搶劫罪成，判囚7年，即區域法院的最高判刑權限。他認為判刑過重而提出上訴，上訴庭法官彭偉昌認為案件有爭辯之處，理應進一步釐清原審法官的思路，故批出上訴許可，轉交案件至上訴庭合議庭處理。



案情指，32歲紮鐵工人謝信誠承認以竹枝及其他物品堵路以及拳打警員X，非法集結及襲警兩罪罪成，但他否認企圖搶槍，堅稱他只是可能觸碰到警員X的雷明登散彈槍。原審法官謝沈智慧判刑時斥其辯方求情「簡陋至極」，加刑因素包括與潛逃人士甘維邦一同作攻擊、受害人是警員、目標是警槍等，故以以7年監禁作為量刑基準，由於沒有任何有力的求情因素，判囚7年。