修例風波｜律政司就涉「私了」律師陳子遷判刑上訴得直 改判三名男子入獄37至61個月

事務律師陳子遷在2010年5月反修例示威期間，在銅鑼灣街頭因不滿示威者堵路及破壞，遭4名示威者圍毆「私了」。三名男子早前承認暴動、蓄意傷人及非法集結等罪，被判囚19至34個月。律政司認為刑期過輕提出覆核，質疑原審法官鄧少雄淡化案情，明言三名男子在光天化日下主動襲擊事主，行為可能激發其他人參與襲擊，事主最終需縫針並留院四天。上訴庭經考慮後批准覆核，最終改判三名男子監禁37至61個月。書面理由將於半年內頒布。

三名答辯人依次為貨車司機唐健帮（33歲）、譽韋崙（27歲）及 鄭學洺（25歲）。唐健帮在審訊期間、被裁定表證成立後承認暴動及蓄意傷人罪，被判囚34個月；譽韋崙及鄭學洺承認有意圖而傷人罪及非法集結罪，分別被判囚25個月及19個月。三人預計分別將於明年9月、明年3月及今年10月刑滿釋放。

律政司：本案涉及「私了」行為 判刑必須有阻嚇性

律政司認為原審法官鄧少雄判刑時雖指案情嚴重，但卻指本案即興及沒有預謀，又指三人沒有帶領角色，淡化三人的行為。三人伙同15人一直追打事主近20分鐘，兇殘地以長雨傘襲擊其頭部、頸部、背部，用金屬牌擲向事主，明顯有傷人意圖。事主只是譴責示威者，沒有作出挑釁，他受襲時孤身一人又毫無援助，最終血流披面，全身多處受傷。當日銅鑼灣遊行有過千人參與，期間有人堵路、縱火和破壞公共設施，三人的施襲行為可能激發其他人參與襲擊。律政司認為本案涉及「私了」行為，判刑必須有阻嚇性，而原審法官量刑起點明顯不足，未能反映案情嚴重，亦不應就三人重犯機會低或良好品格等額外扣減刑期。

答辯方則認為被告的施襲行為只是數秒，即使是次判刑較輕，亦非過份輕判，已反映阻嚇性。上訴庭經考慮後，撤銷原審法官因三人良好品格及重犯機會低的額外刑期扣減，把唐健帮的刑期由34個月加至61個月，譽韋崙的刑期由25個月加至42個月，鄭學洺的刑期由19個月加至37個月。