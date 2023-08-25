修例風波｜律政司就涉「私了」律師陳子遷 上訴庭向3男加刑18至27月

事務律師陳子遷在2010年5月反修例示威期間，在銅鑼灣街頭因不滿示威者堵路及破壞，遭4名示威者圍毆「私了」。3男承認暴動、傷人等罪，判囚19至34個月。律政司不滿刑期過輕提出覆核，上訴庭早前改判囚37至61個月，今日（25日）頒下判詞。
判詞指，事主孤身一人遭多名示威者襲擊，原審沒考慮本案屬「私了」，量刑時忽略襲擊持續性及案件整體嚴重性。就答辯方指，答辯人受到「挑釁」才犯案，法官認為「示威者進行違法行為時，受到市民譴責，有關譴責便構成『挑釁』的話，這明顯是強詞奪理，顛倒是非曲直」。
上判庭判詞：原審忽略襲擊持續性
律政司不滿刑期過輕提出覆核，案件由高院署理首席法官彭偉昌、上訴庭法官潘敏琦及彭寶琴處理。上訴庭判詞指出，本案襲擊嚴重，受害人孤身一人，卻被 3 名答辯人及最少 15 名示威者用硬物及雨傘襲擊，包括頭部；襲擊的持續性不單在時間上，而是更彰顯於受害人逃跑時及倒地後，仍被追趕及襲擊，過程中雖有其他路人試圖出手阻止，但襲擊者未有因而停下；案發於光天化日、在銅鑼灣的主要街道；受害人身體出現多處裂傷，最終需留院 4 日；當時銅鑼灣有過千名示威者，襲擊隨時引發漣漪效應。
判詞續指，原審暫委法官鄧少雄雖在判刑理由書，指出某些量刑因素，「但遺憾地，他可能因受害人的傷勢並非極為嚴重，而忽略了襲擊的持續性，及案件的整體嚴重性」。