修例風波｜律政司就涉「私了」律師陳子遷 上訴庭向3男加刑18至27月

事務律師陳子遷在2010年5月反修例示威期間，在銅鑼灣街頭因不滿示威者堵路及破壞，遭4名示威者圍毆「私了」。3男承認暴動、傷人等罪，判囚19至34個月。律政司不滿刑期過輕提出覆核，上訴庭早前改判囚37至61個月，今日（25日）頒下判詞。

判詞指，事主孤身一人遭多名示威者襲擊，原審沒考慮本案屬「私了」，量刑時忽略襲擊持續性及案件整體嚴重性。就答辯方指，答辯人受到「挑釁」才犯案，法官認為「示威者進行違法行為時，受到市民譴責，有關譴責便構成『挑釁』的話，這明顯是強詞奪理，顛倒是非曲直」。