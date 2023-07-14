修例風波｜律政司就灣仔暴動案上訴得直　社工陳虹秀等4人須發還重審

涉及2019年「8.31」灣仔反修例暴動案的「陣地社工」陳虹秀早前被已離任的區域法院法官沈小民裁定表證不成立，獲撤銷控罪，但她與其他12名暴動罪不成立的被告，被律政司以案件呈述方式提出上訴。上訴庭今(14日)宣布裁定律政司就其中4人上訴得直，當中包括陳虹秀，撤銷他們無罪裁定，案件發還重審，由另一名法官處理。至於餘下9人據悉已離港，法院撤銷上訴。

今次上訴庭是處理兩宗案件，包括2019年「8.31」灣仔暴動案及十一國慶灣仔串謀暴動案，原審為已離任的區院法官沈小民，上訴由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理，一共涉及13名答辯人，曾出席上訴聆訊的只有8.31案的賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及「陣地社工」陳虹秀4人，其餘9人據悉已離港，遭法庭發出拘捕令。

上訴庭：原審 明顯錯誤 「有悖常理」

上訴庭指，原審法官裁定被告無罪是明顯錯誤，「有悖常理」，未有充分考慮答辯人的行為，裁定陳虹秀表證不成立屬於「言之尚早」。至於已離港獲撤銷上訴的另外9名人士，上訴庭稱若非未有妥善送達上訴文件，會判律政司上訴得直。

律政司較早時上訴指，原審法官未能合理且全面考慮及分析案中整體證據，或未能處理針對各被告的證據，而且考慮了不相關元素，認為陳虹秀向警方防線「嗌咪」屬於唆使、協助暴動者，原審裁決不合常理。代表陳虹秀一方則指，當時陳虹秀和集結者相距好遠，並不構成暴動，而且事隔4年交由另一法官重審會造成不公。