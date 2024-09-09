修例風波｜梁愛詩籲社會接納改過青年　只談懲罰難改他們看法

反修例風波期間本港累計逾萬人被捕，被定罪的二千多名被捕人當中，部分已刑滿出獄。前律政司司長梁愛詩表示，年輕人是社會未來棟樑，若那些曾被誤導或想不通而犯事的人已經知道自己過錯，也承擔了法律責任，社會應給予他們改過自新的機會，又指社會有責任教育他們，讓他們明白過錯，「如果佢哋對社會唔服嘅話，咁點樣作出貢獻呢？」

學者宋恩榮2020年成立「蛻變計劃」，為近年被捕的年輕人給予輔導等支援，以及協助他們重返社會。梁愛詩在「蛻變計劃」的影片稱，知錯並已承擔法律責任的年輕人如果沒有工作機會，便無法重投社會，「又點會改過呢？」她續說，外間如果只談懲罰是不會改變他們對社會的看法，又稱社會一向是希望幫助釋囚重投社會。

梁愛詩又表示，如果釋囚已經接受教育，社會便應給予他們重投社會的機會，特別是現時說和諧社會很重要，「如果年輕人心裏不忿、充滿怨氣，咁我哋又點會有個和諧社會呢？」

施榮懷稱這群青年重投社會助發展

全國政協常務委員、港區省級政協委員聯誼會永遠名譽會長施榮懷在另一段「蛻變計劃」影片提到，本港在《港區國安法》生效後穩定下來，但也不可以當問題沒有發生過，認為社會需要修補撕裂。他指，坊間常言社會缺乏人手和人才，若這群年輕人可以重投社會和職場，對本港整體營商、做生意等都有好處，「呢啲好多都係香港嘅叻仔叻女嚟，我哋應該係歡迎佢哋返返嚟我哋呢個大家庭先啱。」