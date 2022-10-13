修例風波｜涉前年參與觀塘「和你sing」 23歲男事隔近兩年回港被捕 認罪被判囚8周

前年6月30日有網民參與觀塘 APM「和你Sing 」活動，23歲男學生事隔近兩年被控一項非法集結罪。他今日（13日）於觀塘裁判法院承認非法集結罪，求情稱冀能在今年除夕前服刑完畢，方可到英國繼續學業。裁判官終判他監禁8星期，並寄語他好好改過。

控罪指，被告蔣焯生被控於2020年6月30日，在觀塘道418號創紀之城第5期APM內與李君濂、黄楚婷、張仲綸及連同其他身分不詳的人參與非法集結。當中黄楚婷和張仲綸早前認罪被判囚8星期。

辯方求情：被告勇於接受後果回港

辯方求情時指，被告自幼患上自閉症，過度活躍和專注力失調，2013年起接受治療，事發時正值回港放暑假而停藥。辯方解釋，被告於2019年赴英國讀書，並在2021年獲大學取錄，修讀化學學位課程。

被告於2020年聖誕節「踢保」並返回英國讀書，及後警方2022年4月重新拘捕涉案被告，當時他正身處英國，被告從家人獲悉警方欲再拘捕，其後他在6月回港，於機場被捕。辯方指，被告選擇勇於接受後果而回港。辯方求情指，被告期望能盡早服刑完畢，不用等候索取勞教中心等報告，以讓他能夠趕及在今年底前返回英國修讀課程。

裁判官在判刑時指，雖然案情有一定嚴重性，但考慮被告的病情及休學情況，認為值得給予機會，終將被告判囚8周。