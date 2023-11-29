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2023-11-29 15:22:36

修例風波｜涉因政見「私了」兩男　53歲婦暴動等罪成判囚5年半

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區域法院

案件在區域法院判刑。(資料圖片)

2019年9月「元朗721」紀念活動中，兩名男子涉企圖襲擊途人而遭「私了。事件中，一名53歲女子被指用易拉架擊打兩，其後警方上門拘捕時，她將案發時所穿的運動鞋拋出窗外，經審訊後，她被裁定暴動、有意圖傷人及妨礙司法公正共4罪成，今(29日)在區域法院被判監禁5年半法官郭啟指，無論事主有辱罵示威者，亦不應合法化「私了行為。

被告亦涉將運動鞋拋出窗   妨礙司法公正

被告李茵茵，53歲，被裁定2項有意圖而傷人、1項暴動及1項妨礙司法公正罪成。控罪指，她2019921日在元朗青山公路元朗段162164號地下的中國銀行外，意圖使姓男子及姓黃男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害兩人，及與其他身份不詳人士參與暴動；另外，她被控於2020624日在葵涌一單位將一對鞋抛出窗外，以毀滅證據和阻礙警方對她涉嫌觸犯的刑事罪行進行調查。

郭官判刑時形容本案嚴重，被告連同他人襲擊兩名途人，並非單獨犯案，就算事主頭破血流，被告仍拾起易拉架襲擊姚背部，加上案件發生在公眾地方，途人高呼示威口號，認為被告行為可隨時引發漣漪效應使現場人士情緒高漲，情況一發不可收拾，而且事後事主的傷勢不輕，有腦出血及腫塊，須進行開顱手術。

官指兩事主行為不智   惟縱被罵亦不應「私了」

郭官又指，兩名事主揮動酒樽、與人群互相辱罵，並非直接挑釁，但其行為激化現場人士情緒，非常不智，不過不能說兩人是咎由自取，其中一名事主因本案被帶上法庭，須簽保守行為，強調即使事主言論如何激烈火爆、不堪入耳，施襲者亦不可能將恫嚇、滅聲及無法無天的「私了」行為合法化，加上被告將運動鞋拋出窗外，削弱整體證據力度，是不折不扣的妨礙司法公正，決定將被告判處5年6個月監禁。

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