修例風波｜涉網上發文稱傷害警員要「一擊斃命」 23歲男學生認煽惑傷害罪判囚7個月

23歲男學生在2020年3月在網上發文煽惑他人傷害警員，內容提到「黑警捉我地手足秋後算帳，我哋就要捉落單狗殺！」、「要一擊斃命嘅武器，例如刀」、「有咁尖得咁尖」及「從後，壓刀落頸，拉刀」等。他今（24日）於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，最終被判監7個月。

23歲被告黃戩烽，承認於2020年3月8日，在香港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他身分不詳的人，非法及惡意導致該等警務人員的身體受嚴重傷害；他另涉2019年11月6日干犯相同控罪，則獲存檔法庭、不予起訴。

辯方求情：因本案而留下案底 他將無法成為工程師

辯方求情時，指被告被捕後坦白合作，他低估了法律責任和後果，現在已得到很大教訓，對被告和家人亦是慘痛經歷。被告本質不壞，曾參加很多義工計劃，他案發時就讀理大土木工程系，畢業後成為助理工程師，但因本案而留下案底，他將無法成為工程師，其前途受到影響。

法官姚勳智判刑時，引辯方求情指被告因父母離異及父親公司倒閉，而轉移網絡世界，受激進言論影響而一時愚蠢轉發帖文。惟涉案帖文內容相當血腥和殘暴，更獲200多人附和，案情嚴重，故以判監1年為量刑起點，考慮到被告認罪、與警方充分合作，及案件至今3年，被告飽受壓力，最終判監7個月。姚官判刑後，指被告得到家人和朋友支持，提醒被告在獄中好好反省，不要再犯案，出獄後報答家人。