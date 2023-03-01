修例風波｜涉藏鐳射筆雨傘等被控管有攻擊性武器　26歲男編輯罪成囚8個月

2019年9月8日有網民發起香港人權與民主祈禱會，一名27歲男編輯管有鐳射筆及雨傘等物品，約2年半後被警方落案起訴1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。涉案男編輯不認罪，今(1日)於九龍城裁判法院被裁定罪成，判監8個月。

控罪指，被告唐健豐(27歲)報稱編輯，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年9月8日，在旺角快富街及彌敦道一帶的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即2個能發出雷射光束的裝置、1把雨傘和1支行山杖。

官：被告的供詞前後矛盾、邊作供邊砌詞

裁判官裁決時指，被告的供詞前後矛盾、邊作供邊砌詞，例如被告供稱當日天氣預告有驟雨，卻沒帶備雨傘便外出行山，且其鞋底乾淨，後稱曾到廁所清洗；新買的雨傘有刮痕和油漆剝落；裁判官指被告知道旺角有衝突不安全，但仍留守是不合邏輯，不接納其供詞。

至於涉案的鐳射筆、雨傘及行山杖，控方依賴環境證供舉證屬攻擊性武器。裁判官指案發地點附近，有人用鐳射筆照射旺角警署和警員，被告於快富街被捕的位置，非常接近警方清場的範圍，被告身穿黑色裝束，背囊藏有鐳射筆、黑圍巾和手套等，可見被告知道或預期有衝突發生，使用裝備應對，其防毒面具則有掩飾身份之用。裁判官考慮到以上環境證供，裁定涉案物品可用作攻擊性武器傷人，裁定其罪成，入獄8個月。