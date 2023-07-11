修例風波｜涉2019年包圍深水埗警署 6人暴動罪成1人脫罪押後求情及判刑

2019年8月有示威者於深水埗警署外，高叫反修例口號，並以鐳射筆照向警署，事後多人被捕。其中7人否認暴動罪，案件於區域法院審訊後，6人今（11日）被裁定暴動罪成，1名男被告脫罪。法官將6名定罪被告還押至7月27日作求情，其間替4名未成年被告分別索取勞教中心、教導所報告、更生中心報告，並定於8月2日判刑。

控罪指，7名被告為張嘉棟（21歲，學生）、田倬行（25歲，無業）、冼穎聰（28歲，無業）、鄺煒心（17歲，學生）、馬紫妍（16歲，學生）、姚珈瑜（16歲，學生）及14歲女學生。各被告被控1項暴動罪，他們於2019年8月29日，在深水埗警署對出欽州街一帶參與暴動，除冼外，其餘6人被裁定罪成。

另外，冼穎聰及14歲女學生另各被控1項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，控罪指他們在同日同地攜帶1個能發出鐳射光束的裝置，兩人均被裁定罪名不成立。