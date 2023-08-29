修例風波｜涉2019年旺角非法集結 27歲保險經紀認罪判監1年2個月

2019年9月2日，大批示威者於旺角警署外聚集，一名27歲男子事隔逾2年，於2022年中被控一項非法集結罪。涉案經紀在案件開審前承認非法集結罪，署理主任裁判官香淑嫻今（29日）在西九龍裁判法院判處監禁14個月，指雖然被告無預謀犯案，但案中涉及多項加刑因素，示威者無故襲擊一名遊客，行為屬仇視和霸凌，危害公共秩序，令社會陷於無法無天的狀態和破壞香港國際都市形象。

官：被告無戴口罩、無使用武器 接納他犯案無預謀

辯方求情指，被告背景報告正面，他對事件感到抱歉，明白令事主對香港有壞印象、令社會失望，也傷害到自己家人和朋友；被告一向有參與義工活動，他希望日後重建人生，繼續努力進修及用合法方式幫助弱勢社群。

香官判刑時，指本案非法集結人數約100人，歷時約5分鐘，而被告案發時沒有戴口罩或其他掩飾身份的衣物，他亦沒有使用武器，接納他犯案無預謀。惟案中有多項加刑因素，事主當時無辜路過，當事主被要求喊叫政治口號時，事主明確拒絕及用普通話表示「中國人、中國地方」等，令示威者知悉他來自國內，但事主仍無故被罵和受襲，行為屬仇視和霸凌，危害公共秩序，令社會陷於無法無天的狀態，破壞香港國際都市形象。香官又指，當事主嘗試離開時，遭示威者窮追，最後示威者更在警署外對事主施襲，反映被告目無法紀；被告在背景報告表示當時只是想阻止事主離開，但香官並不接納被告說法。香官以判監18個月為量刑起點，考慮到被告在開審前認罪，終判監14個月。