修例風波｜涉2019年理大外衝突，5人今被判囚51至59個月。(資料圖片)

2019年11月時，有網民響應網上「圍魏救趙」行動，於理工大學外聲援校內示威者，共13名男女早前被裁定暴動等罪名成立，其中5人今日（6月5日）於西九龍法院被判4年3個月至4年11個月不等；而同案另外8名被告中，4人早前分別被判入教導所或監禁，其餘4人則還押至本星期四（6月8日）求情及判刑。

5人今被判囚51至59個月

今日（6月5日）接受判刑的被告分別為施銘洋（25歲，學生）、陳卓男（24歲，學生）、周家豪（30歲，室內設計師）、洪家穎（27歲，九巴維修員）及黃添樂（28歲，兼職遊樂場顧問及園藝師助理）。5人均被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

同案另涉8名被告

其餘另涉8名被告，分別為鄧妙小（19歲）、余柏鏗（24歲）、李永賢（27歲）、翟耀瑋（18歲）、陳志遠（23歲）、周豐德（20歲）、林煒綸（21歲）及李傑思（18歲）。當中鄧妙小被判入教導所；余柏鏗、李永賢及陳志遠早前分別監禁4年6個月至5年2個月不等；翟耀瑋、豐德、林煒綸及李傑思則還柙至本周四（6月8日）求情及判刑。