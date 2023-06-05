修例風波｜涉2019年理大外衝突　5人今被判囚51至59個月　

2019年11月時，有網民響應網上「圍魏救趙」行動，於理工大學外聲援校內示威者，共13名男女早前被裁定暴動等罪名成立，其中5人今日（6月5日）於西九龍法院被判4年3個月至4年11個月不等；而同案另外8名被告中，4人早前分別被判入教導所或監禁，其餘4人則還押至本星期四（6月8日）求情及判刑。
5人今被判囚51至59個月
今日（6月5日）接受判刑的被告分別為施銘洋（25歲，學生）、陳卓男（24歲，學生）、周家豪（30歲，室內設計師）、洪家穎（27歲，九巴維修員）及黃添樂（28歲，兼職遊樂場顧問及園藝師助理）。5人均被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。
同案另涉8名被告
其餘另涉8名被告，分別為鄧妙小（19歲）、余柏鏗（24歲）、李永賢（27歲）、翟耀瑋（18歲）、陳志遠（23歲）、周豐德（20歲）、林煒綸（21歲）及李傑思（18歲）。當中鄧妙小被判入教導所；余柏鏗、李永賢及陳志遠早前分別監禁4年6個月至5年2個月不等；翟耀瑋、豐德、林煒綸及李傑思則還柙至本周四（6月8日）求情及判刑。
法官：對社會損害巨大
暫委法官嚴舜儀指，暴動發生於商住大廈林立地段，大量雜物包括玻璃碎、磚塊等被遺下，各被告加入，增加暴動集結人群聲勢，但考慮他們沒有親身使用暴力及裝備有限等因素，可酌情扣減刑期。
法官表示，事發地點一片狼藉，有公共設施被破壞，現場遺下大量雜物和危險品，包括玻璃樽、磚塊、易燃物品器皿等，種種損毀對公共開支造成負擔，損失難以估計；法官續指，暴動情節嚴重且性質惡劣，對社會損害巨大，不論被告何時加入，亦必會知道暴動實況，其加入會增加集結人群的聲勢，延續暴動氣勢。
最後法官就施及陳兩人，以4年9個月作為量刑起點；周、洪及黃三人則以5年為量刑起點，而5人因在候審其間積極生活和工作，獲減刑1個月。陳及黃因同意大部分案情或無傳召證人節省審訊時間，獲減刑3至4個月；黃母因確診思覺失調、糖尿病及需接受癌症化療，黃的胞姊需要接力照顧母親獲減刑1個月。最終施需入獄4年8個月；陳入獄4年3個月；周、洪二人入獄4年11個月；黃入獄4年半。