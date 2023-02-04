修例風波｜深水埗警署外擲石3人判囚22至32個月 官斥：挑戰法治最前線

2019年8月29日深水埗警署外有人投擲磚頭，又用雷射光和強光電筒照射警署駐守警員及外牆。9人被控暴動罪，其中1人認罪，8人否認控罪，經審訊後4人罪成。5人今日在區域法院接受判刑，其中3人被判監22至32個月，餘下2人則被判入教導所。法官游德康判刑時指，同意案件規模不算大，但針對警署及警員，是挑戰法治社會最前線，因此須判處監禁式刑罰。
控方案情指，當晚10時許，數十人在欽州街深水埗警署對面聚集，有人高叫「反送中」等口號。約1小時後，人數增至60至70人，有人用鐳射筆射向警署，警方用揚聲器叫人離開，並發出警告及出示藍旗，仍未能驅散人群。至11時半，數名蒙面人跑到警署大閘附近擲物，警方展開驅散，並在桂林街近汝州街一帶截停眾被告。
5名被告依次為李倩瑩（20歲）、戴家榮（44歲）、黎擎智（26歲）、陳栩樂（17歲）及彭嘉豪（18歲）。他們被控於2019年8月29日在深水埗警署對出的欽州街一帶，連同米奇雲及其他身分不詳的人參與暴動。而被告戴家榮去年7月承認暴動罪，其餘8人則否認控罪受審。游官早前裁定李倩瑩、黎擎智、陳栩樂及彭嘉豪4人罪成，其餘4名被告罪脫，李倩瑩的管有攻擊性武器罪亦罪脫，法庭已就陳栩樂及彭嘉豪2人索取勞教中心及教導所報告。