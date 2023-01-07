修例風波｜深水埗警署外擲磚被控暴動罪 4人罪成4人脫罪

2019年8月29日有人在深水埗警署外投擲磚頭，亦有人用雷射光和強光電筒照射警署外牆及在內駐守警員。9人被控暴動罪，其中1人認罪候判，餘下8人否認控罪。案件今日在西九龍法院(暫代區域法院)裁決，法官游德康裁定4名有暴動裝備，或在現場逗留較久，或與現場人士有溝通的人罪成，另4名沒有暴動者裝備，包括一名只穿人字拖拿著外賣小膠袋的人士，游官不排除他們或只是看熱鬧，裁定該４人罪名不成立。案件押後至2月4日進行求情及判刑，以待索取其中2名被告的勞教中心及教導所報告。

被告戴家榮去年7月承認暴動罪，其餘8人則否認控罪。游官今裁定李倩瑩、黎擎智、陳栩樂及彭嘉豪4人罪成，其餘4名被告罪脫，李倩瑩的管有攻擊性武器罪亦罪脫，游官決定為陳栩樂及彭嘉豪2人索取勞教中心及教導所報告。