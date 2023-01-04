修例風波︱狄志遠約見蕭澤頤 警方將在2月內調查完餘下六千多宗個案

修例風波中被捕人數逾萬，當中約七千人被捕而未被起訴。保安局局長鄧炳強上月中向立法會議員表示，數周內會完成其中六千多人的調查，並決定是否起訴。新思維主席、立法會議員狄志遠今日（4日）約見警務處處長蕭澤頤，討論被捕者的調查情況。狄志遠會後向傳媒引述蕭澤頤指，警方的目標是在2月內完成調查，確認這六千多人「銷案、繼續調查、檢控」三種可能性。

狄志遠：希望九成以上個案有結論 檢控或撤案

狄志遠透露指，事件中合共有約一萬人被捕，當中約一千人個案已經完成處理，近三千人正在走審訊安排，大概六千多人個案在處理當中。狄志遠再追問六千多個案何時了結，蕭澤頤的說法是「再一次逐個逐個審議如何跟進，希望在2月內處理完六千多個個案，希望有一個清楚的處理方案，是檢控、繼續調查或是銷案，視乎個案而有不同。」



狄志遠指，警方未有具體數字透露有多少人可能被銷案。他又指，處長沒有正面回應是否會「寬鬆對待」，但狄志遠指：「根據我的閱讀，他有這個態度。」狄志遠提到，由於不便透露太多流程，蕭澤頤沒有明確交代會否通知涉案人及家屬個案的跟進結果，但據新思維的理解，將會有相關安排。狄志遠又說，六千多個未完結案件中，他希望九成以上能有結論，是檢控或撤案，又指理解有特別個案需額外時間處理，「但如果超過10%，我會好驚訝。」