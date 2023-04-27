修例風波｜男經理「私了」剷路的哥加刑13個月　上訴庭：暴力襲擊令人咋舌

2019年10月深水埗示威現場有的士剷上行人路後撞傷兩人，涉事的士司機被拉落車襲擊致受傷，其中男經理承認暴動及非法集結時蒙面兩罪，被判囚3年。律政司認為判刑過輕，向上訴庭提出覆核。上訴庭早前批准申請，加刑至49個月。上訴庭今（27日）頒下判詞指，同意原審法官所指當時的暴力襲擊令人咋舌，惟原審法官忽略了本案涉案人士私自處決不同背景或立場人士，在某程度上比對抗及襲擊具防暴裝備之警方人員更為嚴重。

申請人律政司司長，答辯人張子龍(32歲)，報稱公司經理。

官：本案的暴力程度屬非常嚴重 隨時可致命

法官於判詞指，聆訊時觀看涉案片段後，同意原審法官所指當時的暴力襲擊「令人咋舌」，又指答辯人在當時當地是刻意作出有關行為，而非如他所稱即興的不假思索舉動。法官續指，答辯人明顯是憑藉戴口罩隱藏身份，以便逃走及避免警方偵查追捕。再者，無論是自己拾起棍狀物件或有人提供，均是有意識的行為。法官又指、本案的暴力程度屬非常嚴重，隨時可致命，或導致永久性失明，事件沒有導致受害人永久傷殘，純屬僥倖。

法官又指，原審法官認為本案有別於「以人多勢眾向警方的防暴隊對抗及襲擊」的案件，忽略了本案涉案人士私自處決不同背景或立場人士，在某程度上比對抗及襲擊具防暴裝備之警方人員更為嚴重。法官指，故此本案無論暴力程度、暴動規模等均非中等程度，原審法官的判刑明顯過輕，原則犯錯。法官採納6年半為量刑起點，考慮答辯人認罪等，改判49個月監禁。