修例風波｜男經理「私了」剷路的哥囚3年　25歲女被告離世遭撤控

2019年10月9日反修例示威期間，在深水埗有反《禁蒙面法》的示威活動，期間的士司機鄭國泉剷上行人路，撞傷2名途人，其中一名少女被撞斷雙腳，的士司機鄭國泉其後遭多人襲擊「私了」，當中1男1女其後被控暴動、有意圖而傷人和非法集結時蒙面3罪，案件今日於區域法院開審，早前已承認暴動及使用蒙面物品罪的男被告被判監3年；至於女被告，控方指已經逝世，法庭終止對其控罪。

案情指，32歲男被告張子龍，報稱公司經理，25歲女被告鍾泳儀，報稱女教師，被控在2019年10月6日在深水埗欽州街與長沙灣道交界，連同其他身份不詳的人參與暴動、意圖使鄭國泉身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他，以及非法集結時無合法權限或合理辯解而使用蒙面物品，即一個黑色口罩。

辯方求情時表示，男被告當日想了解撞車原因，聽到有人稱事主撞死人後，一時被憤怒主宰，執起長條打事主洩憤，力度不算大，而且當日並無參與示威。惟法官李慶年判刑指，本案的襲擊是偶發性事件，並非早有預謀，但當時現場多人互相影響，未拿捏事件始末，便對的士司機鄭國泉施襲約4分鐘，令人咋舌，本案暴力的程度屬於中等，男被告受過高深教育，亦屬於公司中層人員，應該有能力冷靜看待，弄清事實，才作出合理和合法的行動，惟被告被暴力支配情緒，故以4年半為暴動罪量刑起點，使用蒙面物品罪則以3個月為起點，兩罪同期執行，認罪扣減3分1，即判囚3年。

許智峯曾私人檢控的哥 律政司撤銷法庭傳票

事發在2019年10月9日，59歲的士司機鄭國泉駛入示威人群，剷上行人路撞傷2名途人，其後他接受中國官媒《中通社》訪問，解釋他不是蓄意衝向人群，而是有示威者襲擊他，被人搶走軚盤，車輛才失控。前立法會議員許智峯曾向他提出私人檢控，一度獲法庭批出傳票，不過律政司隨後介入案件，最終撤銷該傳票。