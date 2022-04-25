修例風波｜盧溢燊判囚12年上訴被駁回 官指潛在風險比葉繼歡案更嚴重

「香港民族陣綫」成員盧溢燊，於2019年在荃灣工廈單位內，管有近1公斤的炸藥TATP，他早前承認一項管有爆炸品意圖藉以危害生命或財產罪，判監12年。他認為刑期過重而提出上訴，上訴庭法官潘敏琦認為他管有爆炸品意圖顛覆香港政府及宣揚港獨，對公眾及警方造成的潛在風險，比1997年的葉繼歡案更嚴重，又指葉繼歡當年為搶劫而犯案，他卻是針對香港政府，又為市民帶來恐懼，最終認為其上訴理由沒有合理爭辯之處，決定駁回其上訴申請。

盧溢燊被控非法及惡意地管有TATP

上訴人盧溢燊，承認於2019年7月19日，在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓D室，非法及惡意地管有爆炸品TATP，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重傷害。 上訴一方認為，法官陳慶偉錯誤地斷定盧是案中主腦，錯誤地認為盧的刑責與1997年葉繼歡管有2公斤TNT炸藥被判囚18年的案件相似，亦錯誤地把製作爆炸品及管有爆炸品的罪行視為相同，更何況沒有直接證據顯示盧有意圖以涉案爆炸品傷人，故對盧只承認「管有」爆炸品的判刑過重。



上訴庭法官潘敏琦指出，製造或管有炸藥的最高刑罰為監禁14年，但製造、管有或控制任何爆炸品，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重損害，最高刑罰則是監禁20年。盧溢燊承認「管有爆炸品意圖藉以危害生命或財產罪」時，已承認他有意圖危害生命或損害財產，而且盧溢燊租用涉案單位，明知單位內藏有爆炸品仍頻繁出入該單位，可以知道盧溢燊是積極的關鍵人物，因此陳偉慶法官斷定盧溢燊是案件主腦並無誤。