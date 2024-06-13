修例風波｜稱陳同佳隱居深山足不出戶　管浩鳴：陳仍想赴台承擔刑責

反修例事件自爆發至今第5年，觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳仍未赴台灣投案。協助陳同佳已成為立法會議員的管浩鳴接受《商台》訪問時指，陳同佳自從2021年離開警方安全屋後，仍然居於偏遠地區的深山，沒有出過門，並指陳同佳仍然希望到台灣承擔刑責。

管浩鳴說，任何人對於事情未能夠有個定案，一定都會有很多擔心，希望盡快能夠有出路給陳同佳，而且他覺得對潘母(死者潘曉穎母親)都應該有個交代，希望大家都從切切實實的角度，給年輕人一個贖罪機會。

對於民進黨在台灣的大選中失去立法機構控制權，被指為「弱勢管治」，管浩鳴認為是契機，希望台灣方面能夠有新的看法。他表示本身事情就很簡單，一件殺人的案件，嫌疑者願意自首和受到公平審訊，理論上應該沒有爭拗，可惜事件被政治化，希望最終能夠用人道立場處理。

曾倡撤犯事青年刑事紀錄 管：未是合適時機

他在訪問中表示會繼續倡議就任立法會議員時，提出過幫助在反修例事件中被定罪的年輕人更生，撤銷他們在警方的刑事紀錄，改由法庭存檔，惟法庭正在審理部分國安案件，現時社會氣氛依然緊張，社會傷痛仍然存在，雖然他有信心做到，但部分案件未審結，會觸動大家神經，認為目前未必是合適時間，短期內相信未必做到，待相關案件完結後，情況會較理想。他表示不少涉及案件的年輕人已經有悔意，冀社會多給予機會。