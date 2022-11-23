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2022-11-23 16:48:22

修例風波｜稱7000人至今未起訴　狄志遠引林定國：絕大部分個案將結案

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狄志遠引述林定國，指大部分反修例案件將結案。(資料圖片)

狄志遠引述林定國，指大部分反修例案件將結案。(資料圖片)

立法會今早(23日)舉行第四次前廳交流會，由律政司司長林定國率領官員出席。新思維立法會議員狄志遠表示，根據以往資料，超過10,000人因涉及2019年反修例社會事件而被捕，其中3,000人被起訴，餘下7,000人尚未被起訴。他引述林定國策表示絕大部分未起訴的個案將會結案。

批青年拘捕逾一年後再被捕無助社會復和

狄志遠指，許多涉及社會事件的被捕青年被拘捕逾一年後，再次被警方預約拘捕及起訴，他批評做法是無助港府最近致力的社會復和，更會進一步撕裂社會，加劇社會對立。他說在法律上，本港的刑事案件無起訴期限，但社會上大部分案件都是在拘捕後半年至一年內被起訴，惟許多政治類案件，卻在一年甚至兩年後才起訴，而根據以往資料，超過10,000人因爲涉及過往的社會事件而被捕，其中有3,000人被起訴。換言之，還有7,000人未被起訴。

他續稱，在今日在前廳交流會中，他向律政司司長林定國表達了有關問題，表示「高興司長表示絕大部分未起訴的個案應該結案，也應該知會當事人，免大家繼續受折磨。」

補充，有不少被拘捕的青年還是正就讀大學的學生，作為教育的場所，大學應該是教育犯錯的學生重上正軌，藉著大學現有的教育資源，讓學生可以重回學習的途徑。

律政司司長林定國

林定國指，大家是同一隊球隊，要互相配合和有默契。(資料圖片)

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